特朗普不打招呼突然来访 伊拉克人不满：侵犯主权

美国总统特朗普 26 日突然访问伊拉克，并与驻伊美军进行了会面，但这种突访行为在伊拉克国内引发复杂反应。据美联社 12 月 26 日报道，特朗普在抵达之后与伊拉克总理马赫迪打了电话，虽在电话中邀请马赫迪访美，但伊方尚未表示是否会接受这个邀请；另一方面，伊拉克议会中的一支力量则毫不客气地批评了特朗普这种不打招呼突然访问的作法，称其是 “ 主权侵犯 ” 行为。

据报道， 12 月 26 日，特朗普对驻扎在伊拉克西部一个空军基地的美国士兵们进行了临时访问，在这里停留了大约三个小时的时间后离开，在此期间没有会见任何伊拉克官员。

他在访问该基地期间与伊拉克总理马赫迪通了电话，马赫迪邀请特朗普访问巴格达，特朗普则邀请对方访问华盛顿。不过，马赫迪的办公室没有透露马赫迪是否接受了这一邀请。





马赫迪办公室在一份声明中表示， “ 在安排上的观点分歧 ” 阻碍了双方会面，但他们通过电话讨论了安全问题和特朗普要求从叙利亚撤军的命令。

白宫表示，安全担忧以及行程的仓促导致他们未能会面。

早些时候，伊拉克议会中的两个主要集团之一的领导人萨巴赫 • 赛迪谴责说，特朗普未经宣布就突然访问伊拉克，称这是 “ 对伊拉克主权的公然侵犯 ” 。

萨巴赫 • 赛迪领导的是伊拉克议会中的伊斯拉（ Islah ）集团。他说，他正呼吁议会召开紧急会议，讨论特朗普 12 月 26 日晚上的访问。他说： “ 美国对伊拉克的占领已经结束。 ” 不应该允许特朗普来伊拉克 “ 就像去美国的一个州一样 ” 。

报道说，伊拉克政府与华盛顿有着密切的军事和外交关系，不过很少有政党希望自己被视为与美国关系过于密切。外界认为，伊斯拉集团与美国的关系要比另一个敌对集团

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比纳阿（

Binaa

）与美国的关系更密切。后者更倾向于与伊朗保持紧密关系。

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