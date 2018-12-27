美国犹太人圣诞习俗是吃中餐? 美媒:根源令人唏嘘

美媒称，除了切火腿和吃姜饼以外，圣诞节还有另外一个重要的饮食传统 —— 吃中餐。

据美国《赫芬顿邮报》网站 12 月 22 日报道，一个多世纪以来，美国的犹太家庭每年的这一天都会去他们最喜欢的中国餐馆，吃一顿特殊的大餐。如今，这已经成为一种传统。中餐馆在这一天会迅速满员，生意十分兴隆。比如，纽约市的顺利园此前接到了大约 1300 个预订请求。

不过，虽然人们现在兴奋地期待这一大受欢迎的风俗，它的根源却既甜蜜又苦涩。关于这种做法是如何开始的，存在着好几种理论。有些专家一致认为，它的根源是为了在逆境中团结一心。





纪录片《寻味左宗棠鸡》的制片人李竞对《大西洋月刊》说，华人和犹太人是非基督徒的两个最大的移民群体，他们都明白 “ 身为局外人的感受 ” 。在中餐馆里，犹太移民才感觉自己得到了认可。

她说： “ 犹太人可以走进中餐馆并体会到安全感。此外，在上世纪 20 年代，中国食物既有异域风情，又具有国际化的特点，所以要想打动女孩，就带她去吃中式炒菜。 ”

报道称，被视为这一传统根源的另一个因素是这两个移民群体的定居地点离得很近。

历史学教授、太平洋大学旧金山校区食品系系主任肯 · 阿尔瓦拉解释说，大多数犹太人是在 19 世纪末取道曼哈顿下东区来到美国的，这个地区紧邻唐人街。





他说，居住和工作地点的邻近让两种文化相互交流， “ 食物和特色饮食在其中起到了非常重要的作用 ” 。他还补充说，由于犹太人分散到不同的社区，中餐也随之扩散。

一家面向犹太人的杂志的总编罗布

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埃什曼说：

“

我在热情的基督徒家庭吃过传统的圣诞大餐，也在圣诞节这天吃过很多中餐。不过对我而言，中餐才是真正的圣诞节味道。

”

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