港媒：中国颁奖10外国人 李光耀最具争议

综合讯，香港媒体今天报道中国颁奖给 10 名对中国改革开放具有突出贡献的外国人，但其中李光耀较具争议。





这篇署名文章说， 10 名获奖者中，当属李光耀最具争议性。新加坡作为一个华人国家，对中国改革开放介入很深，但论对改革开放贡献最大的星洲人，非李的副手、新加坡开国元老之一的吴庆瑞莫属，他担任中国政府的义务顾问多年，内地沿海开放战略出自此公之手，但他后来与李光耀理念分歧，不欢而散。中国把此奖颁给李而非吴，恐怕主要是出于维护中星关系的考量。





文章还分析说， 10 名获奖者有分别来自美国、日本、德国（其中一人为瑞士籍）、法国、英国、新加坡和西班牙，全属经济发达国家，证明对改革开放作出贡献的外国人主要来自西方，中国的开放也主要是向西方开放。





获表彰者主要是在近 40 年对中国经济发展作出贡献，这也是为什么对中美、中日、中英关系破冰有重大贡献的基辛格、田中角荣和希思（ Sir Edward Heath ）等人榜上无名，上榜的反而是获得第一张外资公司保险牌照的美国 AIG 集团前主席格林伯格（ Maurice R.Greenberg ）、首间投资中国的日资公司松下公司创办人松下幸之助、拍板对华援助日元贷款的日本前首相大平正芳、长期推动中英贸易的英国 48 家集团具乐部主席佩里（ Steven Perry ）的理由。





当局对于在科技和国际影响力方面的帮助十分重视，从今次上榜的

10

人中，为中国重返奥运和申办奥运出力甚多的已故国际奥委会主席萨马兰奇、近年为中国领导人多次提供发声平台的瑞士达沃斯世界经济论坛创始人施瓦布（

Klaus Schwab

）、替江泽民作传并在国际上宣扬胡锦涛科学发展观的美国学者库恩（

Robert Kuhn

）、为中国引进亚洲首间

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高级生物安全实验室的法国人梅里埃（

Alain Merieux

）等人，均属此列。

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