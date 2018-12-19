港媒：中国颁奖10外国人 李光耀最具争议

综合讯，香港媒体今天报道中国颁奖给10名对中国改革开放具有突出贡献的外国人，但其中李光耀较具争议。
这篇署名文章说，10名获奖者中，当属李光耀最具争议性。新加坡作为一个华人国家，对中国改革开放介入很深，但论对改革开放贡献最大的星洲人，非李的副手、新加坡开国元老之一的吴庆瑞莫属，他担任中国政府的义务顾问多年，内地沿海开放战略出自此公之手，但他后来与李光耀理念分歧，不欢而散。中国把此奖颁给李而非吴，恐怕主要是出于维护中星关系的考量。
文章还分析说，10名获奖者有分别来自美国、日本、德国（其中一人为瑞士籍）、法国、英国、新加坡和西班牙，全属经济发达国家，证明对改革开放作出贡献的外国人主要来自西方，中国的开放也主要是向西方开放。
获表彰者主要是在近40年对中国经济发展作出贡献，这也是为什么对中美、中日、中英关系破冰有重大贡献的基辛格、田中角荣和希思（Sir Edward Heath）等人榜上无名，上榜的反而是获得第一张外资公司保险牌照的美国AIG集团前主席格林伯格（Maurice R.Greenberg）、首间投资中国的日资公司松下公司创办人松下幸之助、拍板对华援助日元贷款的日本前首相大平正芳、长期推动中英贸易的英国48家集团具乐部主席佩里（Steven Perry）的理由。
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