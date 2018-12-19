油价大跌逾5% 因经济放缓忧虑和供应充裕

油价周二劲跌逾5%，连续第三日下跌，因市场对一些报导做出反应，报导称美国供应将继续攀升，即便全球成长放缓将导致需求减弱。
美国原油期货收跌3.64美元，或7.3%，报每桶46.24美元，为2017年8月以来最低，日低为每桶46.11美元。
布兰特原油期货下跌3.35美元，或5.62%，收报每桶56.26美元。盘中触及56.16美元的14个月低点。
这两大原油合约在结算后的交易中持续走低。
全球股市小幅走高，投资者关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否能够进一步加息。股市在过去两个月大幅下跌。
美联储周二开始为期两天的货币政策会议，与此同时，很多人呼吁美联储暂停收紧政策周期，否则将有可能损害美国经济或者是全球经济。
美银美林12月的投资者调查显示，投资者信心正在恶化，越来越多的基金经理预计，未来12个月全球经济增长将放缓，这是10年来最糟糕的前景预期。
石油输出国组织(OPEC)和其他产油国本月同意，限产120万桶/日，相当于全球需求的逾1%，以消化过剩供应，推高油价。
但减产要到下个月才开始实施，而美国、俄罗斯和沙特的产量一直处于或接近纪录高位。
一位业内人士对路透表示，俄罗斯12月石油产量触及1,142万桶/日的纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)称，到今年年底，美国七个主要页岩盆地的石油产量料首次超过800万桶/日。
交易商援引市场情报公司Genscape的数据称，12月11日至14日，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加逾100万桶。
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