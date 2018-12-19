油价大跌逾5% 因经济放缓忧虑和供应充裕

油价周二劲跌逾 5% ，连续第三日下跌，因市场对一些报导做出反应，报导称美国供应将继续攀升，即便全球成长放缓将导致需求减弱。





美国原油期货收跌 3.64 美元，或 7.3% ，报每桶 46.24 美元，为 2017 年 8 月以来最低，日低为每桶 46.11 美元。





布兰特原油期货下跌 3.35 美元，或 5.62% ，收报每桶 56.26 美元。盘中触及 56.16 美元的 14 个月低点。





这两大原油合约在结算后的交易中持续走低。





全球股市小幅走高，投资者关注美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 是否能够进一步加息。股市在过去两个月大幅下跌。





美联储周二开始为期两天的货币政策会议，与此同时，很多人呼吁美联储暂停收紧政策周期，否则将有可能损害美国经济或者是全球经济。





美银美林 12 月的投资者调查显示，投资者信心正在恶化，越来越多的基金经理预计，未来 12 个月全球经济增长将放缓，这是 10 年来最糟糕的前景预期。





石油输出国组织 (OPEC) 和其他产油国本月同意，限产 120 万桶 / 日，相当于全球需求的逾 1% ，以消化过剩供应，推高油价。





但减产要到下个月才开始实施，而美国、俄罗斯和沙特的产量一直处于或接近纪录高位。





一位业内人士对路透表示，俄罗斯 12 月石油产量触及 1,142 万桶 / 日的纪录高位。

美国能源资料协会 (EIA) 称，到今年年底，美国七个主要页岩盆地的石油产量料首次超过 800 万桶 / 日。





交易商援引市场情报公司 Genscape 的数据称， 12 月 11 日至 14 日，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加逾 100 万桶。





美国石油协会

(API)

将在美东时间周二下午

4:30

公布周度库存数据。

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路透社

)

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