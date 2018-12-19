暗驳特朗普“美资金重建中国”论 习近平：40年成就非恩赐

庆祝改革开放 40 周年大会昨日在北京举行，国家主席习近平在会上发表讲话，强调“必须坚持扩大开放”，并以“ 40 年成就非恩赐”来暗驳美国总统特朗普声称“美国流出的巨额资金重建中国”论调，称中国支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制。习还表示，中国推进改革，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的“教师爷”。





习近平在大会发言时总结了中国 40 年来坚持独立自主的和平外交政策，称“旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量”。他表示 40 年来取得的成就“不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的”。习的此番言论，似有暗驳美国总统特朗普之意，特朗普 9 月 18 日在白宫会见波兰总统后对记者时说，中国每年从美国拿走 5000 亿美元，中国用从美国流出的巨额资金重建自己。当时外交部发言人陆慷批评有关说法不符事实，指“没有哪个国家有这个实力来重建中国”。





美国副总统彭斯（ Mike Pence ）在 10 月也曾称中国经济增长“这很大程度上得益于美国对中国的投资”，而且中国用不公平的贸易政策建立了中国制造业的基本、以竞争对手特别是美国的利益为代价。旅居美国的内地时政评论员邓聿文亦在 Twitter 称，看了昨天习近平改革开放 40 年的重要讲话，“有意思的是，讲话似乎在跟彭斯斗气”。





习称改革无教科书 无教师爷





习在讲话中虽然只字未提中美贸易战，但表示“要支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制”，同时指出，要促进贸易投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加“开放、包容、普惠、平衡、共赢”的方向发展。习近平还指出，要把命运掌握在自己手中，就要有“志不改、道不变”的坚定。他表示，“在中国这样一个有着 5000 多年文明史、 13 亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。”他警告说，中国现在所处的，“是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，是一个愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候”。他又说，一个民族、一个国家，“只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮”。





华春莹吁纳瓦罗研读习讲话





美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗（

Peter Navarro

）

17

日在接受

CNBC

访问时称，美中贸易谈判的目的不仅是让中国购买更多美国产品，更重要的是中国需要进行结构改革。外交部发言人华春莹昨日下午回应时，建议纳瓦罗认真地研读习近平昨日的讲话。

(

明报

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