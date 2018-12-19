暗驳特朗普“美资金重建中国”论 习近平：40年成就非恩赐

庆祝改革开放40周年大会昨日在北京举行，国家主席习近平在会上发表讲话，强调“必须坚持扩大开放”，并以“40年成就非恩赐”来暗驳美国总统特朗普声称“美国流出的巨额资金重建中国”论调，称中国支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制。习还表示，中国推进改革，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的“教师爷”。
习近平在大会发言时总结了中国40年来坚持独立自主的和平外交政策，称“旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量”。他表示40年来取得的成就“不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的”。习的此番言论，似有暗驳美国总统特朗普之意，特朗普9月18日在白宫会见波兰总统后对记者时说，中国每年从美国拿走5000亿美元，中国用从美国流出的巨额资金重建自己。当时外交部发言人陆慷批评有关说法不符事实，指“没有哪个国家有这个实力来重建中国”。
美国副总统彭斯（Mike Pence）在10月也曾称中国经济增长“这很大程度上得益于美国对中国的投资”，而且中国用不公平的贸易政策建立了中国制造业的基本、以竞争对手特别是美国的利益为代价。旅居美国的内地时政评论员邓聿文亦在Twitter称，看了昨天习近平改革开放40年的重要讲话，“有意思的是，讲话似乎在跟彭斯斗气”。
习称改革无教科书 无教师爷
习在讲话中虽然只字未提中美贸易战，但表示“要支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制”，同时指出，要促进贸易投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加“开放、包容、普惠、平衡、共赢”的方向发展。习近平还指出，要把命运掌握在自己手中，就要有“志不改、道不变”的坚定。他表示，“在中国这样一个有着5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。”他警告说，中国现在所处的，“是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，是一个愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候”。他又说，一个民族、一个国家，“只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮”。
华春莹吁纳瓦罗研读习讲话
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost