杜特尔特向军警下令：谁不配合检查 格杀勿论

菲律宾总统杜特尔特日前再出惊人言论，他向警察和军队喊话， “ 如果有人不服从检查，就杀了他 ” ，即便是州长、市长这些官员也不例外。





据菲律宾新闻网站 Inquirer.net 报道，近日，一名菲律宾官员惨遭杀害，杜特尔特下令要求警方和军方加强各关卡的检查。杜特尔特还下令，允许执法人员直接射杀那些拒绝接受检查的人。

“ 我对警察和军队下达了命令，如果与州长或市长随行的人员带着枪经过检查站，但拒绝停下接受检查，可以直接杀掉这些人，让我们来试试看。 ” 杜特尔特周三（ 26 日）接受采访时放出狠话。

“ 即便是州长或者市长，如果在检查点拒绝停下接受检查并且进行反抗，我的要求也是直接射杀他们。 ” 杜特尔特说， “ 我们不要谈人权 ”“ 我把所有的武装力量和警察都派来，就是为了维持法律和秩序 ” 。

菲媒报道称，菲律宾明年

5

月举办期中选举，今年以来已有多名角逐职位的政治人士遭到暗杀。现年

52

岁的罗德尔

·

巴托克（

Rodel Batocabe

）是菲律宾党团组织

Ako Bicol

的众议员，将于明年的期中选举角逐达拉加镇的镇长职位，而他却于今年

12

月

22

日遭枪杀。此事在菲律宾国内引发关注，菲律宾总统下令严惩凶手。杜特尔特对此表示，菲政府不会坐视不管。

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