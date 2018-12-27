俄媒曝惊人细节:IS受训者与一欧洲政府军并肩作战

今日俄罗斯（RT）27日从英媒报道中发现一个惊人细节：“伊斯兰国”（IS）受训战士正与欧洲一支政府军并肩作战。
被俄媒挖出料的英媒是《泰晤士报》。有意思的是，该报原文内容是在谈论“普京如何成为乌克兰和车臣共同的敌人”。
《泰晤士报》这篇文章作者系“资深反普京”作家马克·本内特，他在文章中重点援引了一个名叫曼苏尔的车臣志愿营的成员的言论。
“普京是我们共同的敌人……他带来的只有邪恶。”曼苏尔说。
马克·本内特在文中表示，乌克兰东部叛军“得到了克里姆林宫的支持”，并声称莫斯科“正在准备全面入侵”。
他还在文中提到，曼苏尔的战友、乌克兰的一些车臣武装分子承认，曾在伊拉克和叙利亚接受过IS的训练。他写道，基辅与这些人没有官方联系，但因对他们的行为视而不见而受到批评。
今日俄罗斯写道，乌克兰境内的“车臣营”在法律之外有效地运作。其领导人穆斯林切伯洛夫斯基说，“车臣营”不服从于军队或警察，这符合该国任何准军事组织的法律要求。
不过，在2017年的一次采访中，这位领导人谈到了与基辅军队的良好关系：“如果在某个地区遇到困难，他们（乌克兰军方）会打电话给我们，我们会提供帮助。”
这不是有关“车臣曼苏尔营与IS存在联系”的事情第一次浮出水面。今年9月，乌克兰曾将该组织的一名武装分子引渡到俄罗斯，俄罗斯联邦安全局因他在叙利亚与IS并肩作战而对其进行通缉。
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