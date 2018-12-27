今日俄罗斯（ RT ） 27 日从英媒报道中发现一个惊人细节： “ 伊斯兰国 ” （ IS ）受训战士正与欧洲一支政府军并肩作战。

被俄媒挖出料的英媒是《泰晤士报》。有意思的是，该报原文内容是在谈论 “ 普京如何成为乌克兰和车臣共同的敌人 ” 。

《泰晤士报》这篇文章作者系 “ 资深反普京 ” 作家马克 · 本内特，他在文章中重点援引了一个名叫曼苏尔的车臣志愿营的成员的言论。

“ 普京是我们共同的敌人 …… 他带来的只有邪恶。 ” 曼苏尔说。





马克 · 本内特在文中表示，乌克兰东部叛军 “ 得到了克里姆林宫的支持 ” ，并声称莫斯科 “ 正在准备全面入侵 ” 。

他还在文中提到，曼苏尔的战友、乌克兰的一些车臣武装分子承认，曾在伊拉克和叙利亚接受过 IS 的训练。他写道，基辅与这些人没有官方联系，但因对他们的行为视而不见而受到批评。

今日俄罗斯写道，乌克兰境内的 “ 车臣营 ” 在法律之外有效地运作。其领导人穆斯林切伯洛夫斯基说， “ 车臣营 ” 不服从于军队或警察，这符合该国任何准军事组织的法律要求。

不过，在 2017 年的一次采访中，这位领导人谈到了与基辅军队的良好关系： “ 如果在某个地区遇到困难，他们（乌克兰军方）会打电话给我们，我们会提供帮助。 ”

这不是有关

“

车臣曼苏尔营与

IS

存在联系

”

的事情第一次浮出水面。今年

9

月，乌克兰曾将该组织的一名武装分子引渡到俄罗斯，俄罗斯联邦安全局因他在叙利亚与

IS

并肩作战而对其进行通缉。

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