亚洲股市大跌 中国疲弱经济数据令增长放缓担忧重燃

亚洲股市周五大跌，此前中国公布了一连串疲弱数据，令围绕该国经济大幅放缓的担忧重燃，投资者对于目前尚未解决的中美贸易争端所带来更广泛影响感到忧心。

MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数跌 1.4% ，日本日经指数 2.1% 。 明晟亚太地区除日本指数跌，日本日经指数 .N225









中国 11 月消费增速创逾 15 年新低，工业增速降至 33 个月低位，突显了经济面临的风险增加。





数据公布后，离岸人民币 / 美元下滑 0.2% 至 6.8910 。





瑞穗证券首席策略师 Nobuhiko Kuramochi 说道： “ 尽管中美贸易谈判有望取得进展，以及便宜的估值支撑市场，但我们仍面临大量风险。 ”





“ 如果美国股市跌破最近触及的三重底，那将是极为偏空的技术讯号。 ”





500 指数 0.02% 至 2,650 点，逼近 11 月 23 日触及的六个半月收盘低位 2,633 点，纳斯达克 0.39% 。 美股标普指数 .SPX 上日下跌点，逼近日触及的六个半月收盘低位点，纳斯达克 .IXIC 指数下跌





他表示，下月公布的美国企业财报将揭示出美国对中国制商品征收进口关税的影响；同时，还有美国政府关门、以及美国分裂国会使得政治对峙加剧等风险。





中国商务部周四表示，中国副总理刘鹤此前与美方通话就下一步经贸磋商的时间表和路线图交换意见，双方团队就磋商细节保持沟通、进展顺利，目前双方正保持密切联系，中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度；对中国外贸稳中向好的发展态势充满信心。





这几乎未能打消围绕这两个全球最大经济体之间的冲突将扩大的担忧。





中国周四称，加拿大公民迈克尔 (Spavor Michael Peter Todd) 因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于 12 月 10 日被辽宁省丹东市国家安全局依法审查。而在数日前，中国还拘留了加拿大前外交官康明凯 (Michael Kovrig) 。





这些举动被视为对加拿大 12 月 1 日应美国要求拘捕中国华为 CFO 孟晚舟做出的回应。





欧洲央行周四正式结束了 2.6 万亿欧元为对抗危机而出台的债券购买计划，但承诺在较长一段时间内继续把到期债券回笼资金进行再投资 -- 从而避免资产负债表收缩。





该计划周四提振葡萄牙和爱尔兰公债价格大涨。





“ 我们预期欧洲央行将在 2019 年秋季首次升息。该央行继续推行扩张性货币政策。今天虽然作出结束量化宽松的决定，但央行只是把踩在货币政策油门上的脚稍稍放开了些，这决不是真正的货币政策正常化， ”DWS 欧洲、中东和非洲 (EMEA) 固定受益业务联席主管 Oliver Eichmann 指出。





有迹象显示，英国议会将在英退问题上陷入僵局；英国首相特雷莎梅在不信任投票中过关而促使英镑出现的涨势，由于交易员的获利了结而熄火。





特雷莎梅周四承认，她不认为英退谈判会很快取得突破，从而帮助协议在议会获得通过。





欧盟曾表示，不会重新协商英退协议，即便其领导人周四给特雷莎梅做出保证，他们将寻求在 2021 年前与英国达成新的协议，以避免触发存有争议的爱尔兰保障安排 (Irish backstop) 。













油价回吐周四的部份涨幅，此前美国库存减少与全球油市供不应求的情况可能较先前设想更快出现的预期带动油价上涨。





国际能源署 (IEA) 周四称，由于石油输出国组织 (OPEC) 与俄罗斯等其他产油国达成减产协议，且加拿大决定削减供应，全球油市可能比预期更早地出现供不应求。

布兰特原油期货与美国原油期货周四皆上涨逾 2.5% 。





美国原油最新报每桶

52.40

美元，下跌

0.18

美元或

0.35%

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