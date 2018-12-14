加拿大公民遭中国拘捕 美议员：这是报复

继加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)星期一(12月10日)在北京被逮捕后，加拿大外长弗里兰星期三证实有第二名加拿大公民在中国被抓。对此，多位美国国会议员表示，这是中国政府的报复行动。
“这显然是报复行动，这就是他们运作的方式，”来自佛罗里达州共和党籍联邦参议员鲁比奥（Sen. Marco Rubio, R-FL）对美国之音说，“很不幸他们用这样的方式将事态升高，但这不令人意外。”
参议院外交委员会主席，来自田纳西州共和党籍联邦参议员科克（Sen. Bob Corker, R-TN）表示，他是从媒体上得知消息，他不清楚具体的细节，但中国的做法像是在报复加拿大。“从外面看起来，这像是在以牙还牙，” 科克说。
中国外交部发言人陆慷星期四（12月13日）在记者会上被问及两名加拿大人遭拘押的事件时回应，中国是“依法、依规”对两名加拿大人采取行动。中国官方媒体报道称，“加拿大公民迈克尔，英文名：Spavor Michael Peter Todd，因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于2018年12月10日，被辽宁省丹东市国家安全局依法审查。”
不过，中国政府的说法并不为美国国会议员采信。“这显然就是报复，”新罕布什尔州民主党籍联邦参议员莎希恩（Sen. Jeanne Shaheen, D-NH）在接受美国之音采访时说。“报道上提到的中国政府逮捕他们的理由，在我看来不是真正的理由，比较像是报复行动。”
鲁比奥参议员提到，他对目前正在中国工作、居住的美国公民感到担忧，但他相信，生活在中国的美国人知道那里是专制政权，对政府没有问责制度，在华为副董事长被加拿大逮捕后，加拿大公民遭到中国政府逮捕，这只突显了中国政府问题严重。
鲁比奥议员认为，加拿大政府现在应该要考虑对到中国旅游发布旅游警告。
“如果美国公民受到影响的话，美国可能也要（考虑发布旅游警告）。我不希望见到这样的事发生，但这件事将一览无遗的告诉美国民众我们正在和什么样的人打交道。” 鲁比奥议员说。
莎希恩议员也称，她希望事情不会演变到那样。“但那是一个专制政府，它不需要回答任何人的质问，我们以前也看过，中国政府曾采取一些不符合国际法的行动，”莎希恩说。
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