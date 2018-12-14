加拿大公民遭中国拘捕 美议员：这是报复

继加拿大前外交官康明凯 (Michael Kovrig) 星期一 (12 月 10 日 ) 在北京被逮捕后，加拿大外长弗里兰星期三证实有第二名加拿大公民在中国被抓。对此，多位美国国会议员表示，这是中国政府的报复行动。





“ 这显然是报复行动，这就是他们运作的方式， ” 来自佛罗里达州共和党籍联邦参议员鲁比奥（ Sen. Marco Rubio, R-FL ）对美国之音说， “ 很不幸他们用这样的方式将事态升高，但这不令人意外。 ”





参议院外交委员会主席，来自田纳西州共和党籍联邦参议员科克（ Sen. Bob Corker, R-TN ）表示，他是从媒体上得知消息，他不清楚具体的细节，但中国的做法像是在报复加拿大。 “ 从外面看起来，这像是在以牙还牙， ” 科克说。





中国外交部发言人陆慷星期四（ 12 月 13 日）在记者会上被问及两名加拿大人遭拘押的事件时回应，中国是 “ 依法、依规 ” 对两名加拿大人采取行动。中国官方媒体报道称， “ 加拿大公民迈克尔，英文名： Spavor Michael Peter Todd ，因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于 2018 年 12 月 10 日，被辽宁省丹东市国家安全局依法审查。 ”





不过，中国政府的说法并不为美国国会议员采信。 “ 这显然就是报复， ” 新罕布什尔州民主党籍联邦参议员莎希恩（ Sen. Jeanne Shaheen, D-NH ）在接受美国之音采访时说。 “ 报道上提到的中国政府逮捕他们的理由，在我看来不是真正的理由，比较像是报复行动。 ”





鲁比奥参议员提到，他对目前正在中国工作、居住的美国公民感到担忧，但他相信，生活在中国的美国人知道那里是专制政权，对政府没有问责制度，在华为副董事长被加拿大逮捕后，加拿大公民遭到中国政府逮捕，这只突显了中国政府问题严重。





鲁比奥议员认为，加拿大政府现在应该要考虑对到中国旅游发布旅游警告。





“ 如果美国公民受到影响的话，美国可能也要（考虑发布旅游警告）。我不希望见到这样的事发生，但这件事将一览无遗的告诉美国民众我们正在和什么样的人打交道。 ” 鲁比奥议员说。

莎希恩议员也称，她希望事情不会演变到那样。 “ 但那是一个专制政府，它不需要回答任何人的质问，我们以前也看过，中国政府曾采取一些不符合国际法的行动， ” 莎希恩说。





此前曾有消息称，美国国务院正在考虑向美国公民发出新的旅游警告。不过，目前美国政府尚未进行任何宣布。美国商务部长罗斯星期四在接受美国媒体采访时回应称，据他所知，美国政府并没有决定发布新的旅行警告。（美国之音）

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