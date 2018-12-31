日媒：欧元将迎来20岁生日 但仍是脆弱的货币巨人

日媒称，欧元将在 2019 年 1 月 1 日迎来 20 岁生日。在这风云激荡的 20 年里，这种单一货币经历过生死存亡的危机，也成为金融市场和欧洲人钱包里的常客。

据《日本时报》网站 28 日报道，有观察人士认为，如果欧元区无法进一步推进一体化，欧元注定仍将是一个脆弱的巨人。

欧元诞生于 1999 年 1 月 1 日，最初只是用于会计和金融交易的虚拟货币。

三年后，它成为欧洲人手中实实在在的货币。现在有 19 个欧盟国家的 3.4 亿人口正在使用欧元硬币和纸币。

报道称，欧元刚刚诞生时没有立即受到追捧，许多人觉得它的到来引起价格上涨，让人心生不满。不过，欧元为跨境旅行和经商增添了便利，让人无需担心汇率的波动，于是迅速俘获了人心。如今，虽然许多国家出现质疑欧洲一体化的民粹主义浪潮，但欧元确实比以往任何时候都更受欢迎。





在欧洲中央银行 11 月进行的一项调查中， 74% 的欧元区公民认为欧元对欧盟有好处， 64% 的受访者认为欧元对自己国家有好处。

比利时布吕格尔经济研究所专家尼古拉 · 韦龙说： “ 欧元扎根于民众，就连反建制的政党也不得不承认这一点。 ”

报道表示，欧元现在是世界第二大货币，但距离挑战美元的主导地位还有一段距离。

2008 年金融危机的余震一度引发欧元区债务危机，迫使多国接受紧急援助，把欧元区推向崩溃的边缘，严重考验欧元区的团结。

有专家认为，那段动荡时期暴露了欧元从一开始就存在的缺陷，包括缺乏归集债务、投资和风险的财政整合体制，即缺少 “ 最后贷款人 ” 。

动荡期还凸显了不同成员国和地区间的经济差异，尤其是财政审慎的欧元区北方国家与债台高筑的南方国家之间的差异。

欧洲央行行长马里奥 · 德拉吉被誉为拯救了欧元的人。他在 2012 年说过： “ 欧洲央行准备在授权范围内竭尽全力保住欧元。相信我，有我们就足够了。 ”

这家负责欧元区货币政策的机构当时承诺，会在必要的时候从负债累累的成员国购买无限量的政府债券。这项被称为 “ 直接货币交易 ” 的计划成功平息了局势，但从未真正投入使用。

报道指出，为保持欧元区资金流动、避免出现通缩、防止物价和经济活动陷入恶性下行，欧洲央行近年来的确采取了多种前所未有的措施。它将利率设在历史低点，向银行提供低息贷款，并在 2015 年到 2018 年购入 2.6 万亿欧元（约合 3 万亿美元）政府债券和公司债券。

鉴于通胀率逐渐逼近欧洲央行设定的略低于 2.0% 的目标，欧元区刺激政策被普遍视为货币政策的成功案例。





但有观察人士认为， 19 个欧元区国家在政治改革方面仍然做得不够。推行必要的改革才能更好应对未来的萧条期，实现更高层次的经济融合。

商议已久的欧元区银行业联盟仍然没有完全建立，因为各国在建立全欧洲存款保险制度的问题上无法达成一致。

法国总统马克龙提出的关于欧元区预算的重要建议被极大弱化，各成员国仅在 12 月会议上通过了这一建议的缩水方案，而且在具体内容上含糊其辞。

此外，马克龙提出的关于设立欧元区财政部长和 “ 欧洲版国际货币基金组织 ” 的宏伟计划遭到搁置。

法国央行前经济师吉勒 · 莫埃克认为，欧洲央行为支撑欧元已 “ 拼尽全力 ” 。

韦龙则比较乐观，他认为清理银行资产负债表、控制公共债务以及欧洲央行采取的各项有力措施已经加强了欧元的地位。

他说，现在欧元

“

这位巨人的双足是由砖块而非软土砌筑的了

”

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