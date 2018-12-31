专利诉讼销售疲软 苹果将迎“10年来最强逆风”？

台媒称，苹果 2018 年历经大起大落，在 8 月时市值正式突破 1 兆美元，但 11 月后因业绩展望黯淡且不再公布 iPhone 销量，导致股价一路走低，市值一度跌到 7000 亿美元之下。有分析师指出，近期美股波动剧烈，苹果将面临 “10 年来最强逆风 ” ，股价恐大跌。但也有分析师持不同看法。

据台湾《中国时报》 12 月 29 日报道，市场分析机构 Pelham Smithers Associates 董事总经理佩勒姆 · 史密瑟斯（ Pelham Smithers ）指出，苹果与高通的专利侵权诉讼纷扰、智慧手机销售疲弱等疑虑，恐使苹果股价大幅下跌。

报道称，不过，观察苹果超过

10

年的知名科技分析师吉恩

·

明斯特尔（

Gene Munster

）则认为，预期苹果在

2019

年将成为表现最突出的个股。首先，美国监管机构

2019

年将通过隐私保护相关规范，而苹果长期以来致力保护消费者隐私信息，受到的冲击将最小。其次，预期美国最快在

2020

年开始升级

5G

网络，苹果将因此受惠。明斯特尔也预估，苹果将在

2019

年斥资

14

亿美元制作原创节目内容，并在同年推出影音串流服务，可望带动营运成长。

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