俄委加强合作：签50亿美元大单 俄军舰将赴委停靠

外媒称，俄罗斯将继续发展与委内瑞拉的军事合作：俄战机、军舰将停驻委内瑞拉机场，俄 “ 格洛纳斯 ” 系统将进入委内瑞拉。此外，俄罗斯将向委石油行业投资 50 多亿美元，并供应 60 万吨粮食。

据俄新社 12 月 6 日报道，俄罗斯国防部长绍伊古表示，希望俄战机降落委内瑞拉机场的做法将继续，而海军舰艇能够驶入该国港口。

他在会见委内瑞拉防长弗拉基米尔 · 帕德里诺 · 洛佩斯时说： “ 我们的合作进行得相当不错：专家和代表团定期互访。在教育领域以及在向我国军机、舰队提供在委内瑞拉机场、港口停靠和维护的许可方面，相关工作也进展良好。我认为，我们将延续这一做法。何况它有利于俄委双方。 ”

同时绍伊古指出，俄军人 “ 有机会获得对军机而言重要的远程航行经验，并把技术装备保持在良好战斗状态下 ” 。

报道称，俄委军事技术合作正在 2001 年 5 月时任委内瑞拉总统查韦斯访问莫斯科期间签署的政府间协议基础上向前发展。

2005 年，两国在加拉加斯订立首批军事技术合约。 5 月签署俄制卡拉什尼科夫冲锋枪（ AK-103 ）供应合同， 2006 年它们进入委军服役。此外，俄方还向委方提供了米式直升机、 “ 托尔 ”-M1 防空系统及其他武器和军事技术装备。

报道称， 2006 年，双方缔结建立俄罗斯直升机售后服务和维修中心（ 2013 年开设）以及卡拉什尼科夫冲锋枪及配套弹药制造厂的合同。预计后者将于 2019 年年底前投产。





2018 年 4 月，洛佩斯出席第七届莫斯科国际安全会议并与绍伊古会谈。 7 月，委军人参加 “ 国际军事比赛 -2018” 。

另据俄新社 12 月 6 日报道，委内瑞拉总统马杜罗在访问俄罗斯后宣布，俄委商定 “ 格洛纳斯 ” 系统将进入这个拉美国家。

他在 “ 推特 ” 上发表声明说： “ （我们还达成协议，）俄罗斯研制的 ‘ 格洛纳斯 ’ 卫星系统将来到委内瑞拉。 ”

他表示，俄罗斯系统的到来将有助于加强和发展委内瑞拉的电信系统。

此外据俄新社 12 月 6 日报道，委内瑞拉总统马杜罗 6 日宣布，俄委商定俄方保证向委石油行业投资 50 多亿美元，并供应 60 万吨粮食。

他在从莫斯科上传到其 “ 推特 ” 的视频中说： “ 与俄罗斯伙伴签署了保证投资逾 50 亿美元以扩大石油开采的合同。俄罗斯对采矿，主要是黄金开采部门超过 10 亿美元的投资也得到了保证。 ”

他表示，俄方保证在

2019

年及以后的时期供应粮食。此外还签订了维修委内瑞拉武器系统的技术援助合同。

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