俄罗斯警告美国勿干涉沙特内政:支持沙特王储继位

俄罗斯警告美国不要试图影响沙特阿拉伯的王位继承，并对沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼表示支持。此前，穆罕默德 · 本 · 萨勒曼因记者卡舒吉被杀案而持续受到压力。

据彭博社报道，当地时间 12 月 25 日，俄罗斯外交部副部长博格达诺夫在莫斯科接受采访时表示： “ 我们当然反对干涉，沙特人民和领导人必须自己决定这些问题。 ” 他补充道： “ 我甚至无法想象美国会以什么理由干涉这个问题，也无法想象谁应该统治沙特阿拉伯。无论现在还是将来，这都是沙特自己的事情。 ”





当记者问及穆罕默德 · 本 · 萨勒曼是否有权继承他父亲的王位时，博格达诺夫给予了肯定的答案： “ 当然。一切都已决定，一切都绝对清楚。我们正在与沙特方面接触，我们认为不需要有任何特别的担忧。 ” 俄罗斯总统普京的中东特使对此也表示，穆罕默德 · 本 · 萨勒曼完全有权继承王位。

但据路透社上个月的消息，美国高级官员曾暗示，他们可能会支持艾哈迈德 · 本 · 阿卜杜拉齐兹亲王担任沙特国王。虽然美国总统特朗普多次强调美国与沙特阿拉伯结盟的重要性，但仍有一些知名参议员站出来反对王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼。

此前，有美国议员指责沙特王储在土耳其谋杀了为《华盛顿邮报》供稿的记者卡舒吉，并称这个结论得到了美国中情局的支持。但沙特政府一再否认王储与此事有关，并表示卡舒吉是被政府特工杀害的。俄罗斯表示接受沙特的说法。

自萨勒曼国王任命穆罕默德

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本

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萨勒曼为继承人以来，俄罗斯与沙特阿拉伯的关系日益密切。根据

OPEC+

协议，两国在限制石油产量以支撑油价方面进行了合作，普京还计划明年访问沙特阿拉伯。

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