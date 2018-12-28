日本时隔30年后重启捕鲸 日媒：无视国际规则

日媒称，日本政府 26 日宣布退出国际捕鲸委员会（ IWC ），将从明年 7 月起时隔约 30 年重启商业捕鲸。

共同社 12 月 26 日发文说，这是对过去重视国际协调的战略做出的重大转变。日本二战后几乎没有退出主要国际组织的先例，此举实属罕见。虽然日本政府计划今后向全球呼吁尊重多样的饮食文化，但将难免受到国际社会对日本轻视规则的指责。

日本官房长官菅义伟当天召开记者会。他强调称： “ 明确知道了鲸类问题上的不同立场无法在 IWC 共存，因而有了此次决断。 ”

来自传统捕鲸地区的执政党议员等要求退出的呼声高涨，政府在此背景下做出决断。今后拟在日本近海及日本的专属经济区内实施商业捕鲸。

根据设立 IWC 的公约规定，若在下月 1 日前通知退出，则将于明年 6 月 30 日生效。退出日起即可重启商业捕鲸。

9 月在巴西召开的 IWC 大会上，日本重启商业捕鲸的提案遭到否决。日方认为应退出 IWC 以打开局面。另一方面，以加入 IWC 为条件的南极海域科研捕鲸将无法进行。退出后，日本不打算在南极海域实施商业捕鲸。

IWC 于 1982 年决定暂停商业捕鲸。日本在 1988 年停止商业捕鲸，之后为了收集科学数据以重启商业捕鲸，持续在南极海域及西北太平洋开展科研捕鲸。

另据日本《每日新闻》 12 月 26 日报道，日本政府 26 日宣布正式退出国际捕鲸委员会。世人对此高度关注，认为这是日本战前退出国际联盟以来首次退出国际组织。

媒体就日本政府退出 IWC 一事发表评论，称 “ 极为少见 ”“ 战后几乎没有先例 ” 等。

不过，外务省工作人员表示： “ （日本）退出国际组织并不罕见。 ” 例如，日本 2013 年退出商品共同基金。

尽管如此，这次日本退出 IWC 与以往退出其他国际组织性质不同。

日本自绳文时代就有捕鲸文化，鲸肉帮日本人度过了缺粮时代。据农林水产省统计，日本 1962 年度鲸肉消费量达 23 万吨。但到了上世纪 80 年代前半期，由于 IWC 要求暂停商业捕鲸，鲸肉年度消费量降至 4 万吨左右，去年度鲸肉消费量为 3000 吨。

今年 9 月的 IWC 大会通过声明，规定继续暂停商业捕鲸。日本对此表示反对，并决定退出 IWC 。

成蹊大学名誉教授加藤节表示： “ 因为自己的主张无法获得通过就退出国际框架，这是最坏的选择。这看起来与美国特朗普政府的本国优先主义是联动的。 ”





加藤警告说： “ 文化的特性固然重要，但如何在国际框架中取得平衡是政治家的责任。如果放弃责任，则日本外交自身会失去信赖，国家利益也受到损害。强行推行本国优先主义是近代理性的倒退。 ”

此外，《日本经济新闻》网站 12 月 26 日报道说，日本退出国际捕鲸委员会，强行重启商业捕鲸，将不可避免地遭到欧美和大洋洲国家的反对。还可能对日本作为主席国，将于 2019 年在大阪举行的二十国集团（ G20 ）峰会和 2020 年的东京奥运会产生影响。

国际社会对日本的印象恶化，别说扩大出口了，甚至可能出现抵制日本食品等运动。

共同社还报道说，澳大利亚政府 26 日表示对日本决定退出国际捕鲸委员会、恢复商业捕鲸的行为 “ 极其失望 ” 。

当天早些时候，日本已经表示将在完成退出程序后于明年 7 月在本国专属经济区内恢复商业捕鲸。

澳大利亚外交部长与环境部长发表联合声明称，日方决定

“

令人遗憾

”

，但同时对日本宣布明年夏天不去南极洲海域捕鲸表示欢迎。

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