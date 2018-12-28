韩国瑜呼吁陆资入台炒房？批评者称饮鸩止渴





陆委会主委陈明通 27 日强调，陆资开放来台投资房地产在陈水扁政府时期就已开放，马英九政府也持续了相关的限制。陈明通呼吁新上任的县市长 “ 对两岸事务先多了解 ” ，特别是有关陆资购房的 “543 条款 ” 。





“543” 条款是台湾政府针对大陆人士在台取得不动产的限制规定，除限制党政军身分者不得投资房产、每人限购 1 户之外，还规定贷款比例不超过 5 成、每年在台总停留期间不得超过 4 个月、 3 年内不得房产转让。





台湾内政部在 2015 年 7 月 1 日起，又增订限制同一社区陆资取得不动产不得超过 10% 的上限。

台湾淡江大学大陆研究所副教授陈建甫指出，放宽大陆居民购房限制属于中央职权， “ 不是韩国瑜说了算 ” 。





陈建甫对美国之音说： “ 中资要进来，必须要中央去管制，包括（台湾金融监督管理委员会主委）顾立雄那边，会做这样的处理。中资还是要按照一般的手续过来，除非是以个人的名义去买地。 ”





他说： “ 其实在台北市已经有很多中资在购买房地产，不过他们是以个人的名义私下进来。其实台湾有很多地方有中资在投资房地产，只是现在可能要从北部往高雄去。 ”





韩国瑜放宽台湾房市的号召在业界人士中反响不一。台湾《经济日报》援引吉家网董事长李同荣的话说，台湾现行的 “543” 限制政策是 “ 愚蠢 ” 的。

李同荣认为，贷款比例不超过 50% 的要求对富有的炒房者而言毫无抑制效果；一年居住不得超过 4 个月的规定，等同于不欢迎自住买房，只欢迎投机炒房； 3 年内不得出售的限制，只能阻碍投资周转期，并不会真正抑制中期投机炒房。





不过，也有地产界分析人士批评韩国瑜开放陆资 “ 炒房 ” 的建议是在 “ 饮鸩止渴 ” 。





《自由时报》援引时代力量高雄市议员林于凯的话说，韩国瑜是在背叛他的年轻支持者。林于凯说，开放中资买卖高雄房地产，只会造成 “ 北漂青年回不来、高雄建商发大财 ” ，对于解决青年困境和贫富差距毫无帮助。





针对各方批评，韩国瑜

27

日回应说，高雄急需投资，而且高雄不是台北，没有那么大的政治敏感度，不要抱着教条。他呼吁中央不要用

“

硬邦邦的思维

”

，不要一件事情

“

还没开始就想到最极端的负面

”

。（美国之音）

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