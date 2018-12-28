韩国瑜呼吁陆资入台炒房？批评者称饮鸩止渴

陆委会主委陈明通27日强调，陆资开放来台投资房地产在陈水扁政府时期就已开放，马英九政府也持续了相关的限制。陈明通呼吁新上任的县市长“对两岸事务先多了解”，特别是有关陆资购房的“543条款”。
“543”条款是台湾政府针对大陆人士在台取得不动产的限制规定，除限制党政军身分者不得投资房产、每人限购1户之外，还规定贷款比例不超过5成、每年在台总停留期间不得超过4个月、3年内不得房产转让。
台湾内政部在2015年7月1日起，又增订限制同一社区陆资取得不动产不得超过10%的上限。
台湾淡江大学大陆研究所副教授陈建甫指出，放宽大陆居民购房限制属于中央职权，“不是韩国瑜说了算”。
陈建甫对美国之音说： “中资要进来，必须要中央去管制，包括（台湾金融监督管理委员会主委）顾立雄那边，会做这样的处理。中资还是要按照一般的手续过来，除非是以个人的名义去买地。”
他说：“其实在台北市已经有很多中资在购买房地产，不过他们是以个人的名义私下进来。其实台湾有很多地方有中资在投资房地产，只是现在可能要从北部往高雄去。”
韩国瑜放宽台湾房市的号召在业界人士中反响不一。台湾《经济日报》援引吉家网董事长李同荣的话说，台湾现行的“543”限制政策是“愚蠢”的。
李同荣认为，贷款比例不超过50%的要求对富有的炒房者而言毫无抑制效果；一年居住不得超过4个月的规定，等同于不欢迎自住买房，只欢迎投机炒房；3年内不得出售的限制，只能阻碍投资周转期，并不会真正抑制中期投机炒房。
不过，也有地产界分析人士批评韩国瑜开放陆资“炒房”的建议是在“饮鸩止渴”。
《自由时报》援引时代力量高雄市议员林于凯的话说，韩国瑜是在背叛他的年轻支持者。林于凯说，开放中资买卖高雄房地产，只会造成“北漂青年回不来、高雄建商发大财”，对于解决青年困境和贫富差距毫无帮助。
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