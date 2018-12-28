中国国安部原副部长马建被判无期徒刑

中国国家安全部原副部长马建因受贿财物折合 1.09 亿元人民币，以及强迫交易、内幕交易的罪名，被大连一家法院一审判处无期徒刑。辽宁大连中级人民法院 12 月 27 日还以 “ 强迫交易罪 ” 判处马建罚金 50 万元人民币， “ 内幕交易罪 ” 判处马建罚金 5000 万元人民币。法院决定对马建执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部资产。





大连中级人民法院发布的消息说，被告人马建当庭表示服从判决，不上诉。 2018 年 8 月 16 日，大连中级人民法院以马建犯罪事实、证据涉及国家机密为由，对该案进行了不公开审理。





大连法院说，马建在 1999 年至 2014 年期间利用担任国安部副部长等职务便利以及职权形成的便利条件，新华社 12 月 27 日报道说： “ 为郭文贵（在逃）及其实际控制的北京政泉置业有限公司（后更名为北京政泉控股有限公司）等单位和个人，在公司经营等事项上提供帮助 ” ，直接或通过其亲属非法收受财物共计折合 1.09 亿余元人民币。





美联社周四报道，大连法院在其网站上发布消息说，马建利用自己的权力帮助郭文贵的商业活动。报道说：郭文贵是中国当局通缉的亿万富翁地产商，目前在纽约居住。报道说，郭文贵在海外发布了不少视频，在其中发出具有轰动性的指控，矛头指向中共高层某些权贵。





马建 2006 年开始担任中国权力很大的国安部副部长，负责中国的反间谍工作。南华早报周四报道说，马建据称曾帮助目前居住在纽约的商人郭文贵获得开发一个利润丰厚的高档住宅项目。报道说，一开始，时任北京市副市长刘志华从中阻挠，但是据称在马建提供了一盘刘志华性丑闻的录像带后，刘志华被判入狱，郭文贵获得开发该项目。





报道说，马建在 2017 年 4 月网上出现的一个视频中承认，他在 2008 年至 2014 年期间，利用职权帮助郭文贵摆平一些纠纷和商业交易，因此收受了价值 6 千万元人民币的财物。





美联社的报道说：马建用国安部的信函给一些人施压，要他们把其股权让给郭，郭则因此控制了政泉公司。另外，马建还得到内部信息，他的亲戚因此而购买了该公司股份，盈利 4900 万人民币（ 720 万美金）。





美联社说，马建是中共总书记习近平

2012

年上台后发动反腐运动以来又一个被判徒刑的中共高官。不过，美联社报道提到，尽管中共反腐获得普通百姓的欢迎，但包括郭文贵在内的批评人士认为，中共

“

打老虎、打苍蝇

”

的反腐运动是在清除政治异己。（美国之音）

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