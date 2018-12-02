习近平首次提与特朗普的个人友谊

中国国家主席习近平和美国总统特朗普（

Donald Trump

）当地时间

12

月

1

日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行了会晤。





在会晤开始的时候，特朗普首先对美国前总统老布什（

George Herbert Walker Bush

）的逝世表示哀悼，随后他还要求习近平解决从中国涌入美国的毒品问题。





在贸易问题上，特朗普说，他同中国国家主席习近平有着一段

“

不可思议的友谊

”

。

特朗普在提及贸易问题时说：

“

这段关系非常特殊。我认为，我同习主席的关系，是我们最终可能会做一些对中国和美国都有利的事情的首要原因。

”

习近平则在会晤开始时说，这次会晤体现了他和特朗普的个人友谊。





他还说：

“

很高兴同总统先生会晤。自上次见面以来，世界形势又出现了不少新变化。中美作为两个大国，都有重要影响力，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任，合作是双方最好的选择。我愿利用今晚的机会，同总统先生就共同关心的问题交换看法，并规划好下一阶段中美关系。

”





习近平还说，他为老布什的逝世感到伤心，因为老布什为中美关系的发展做出了重要的贡献。





习近平还说：

“

我再今天上午已经通过外交部向特朗普总统发了一份、由你转达他家属的唁电，表达我们的哀悼。

”（多维新闻）

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