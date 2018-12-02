    • 2018年12月2日

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    习近平首次提与特朗普的个人友谊

    星期日, 十二月 02, 2018 ,
    中国国家主席习近平和美国总统特朗普（Donald Trump）当地时间121日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行了会晤。 

     在会晤开始的时候，特朗普首先对美国前总统老布什（George Herbert Walker Bush）的逝世表示哀悼，随后他还要求习近平解决从中国涌入美国的毒品问题。 

     在贸易问题上，特朗普说，他同中国国家主席习近平有着一段不可思议的友谊 特朗普在提及贸易问题时说：这段关系非常特殊。我认为，我同习主席的关系，是我们最终可能会做一些对中国和美国都有利的事情的首要原因。习近平则在会晤开始时说，这次会晤体现了他和特朗普的个人友谊。 

     他还说：很高兴同总统先生会晤。自上次见面以来，世界形势又出现了不少新变化。中美作为两个大国，都有重要影响力，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任，合作是双方最好的选择。我愿利用今晚的机会，同总统先生就共同关心的问题交换看法，并规划好下一阶段中美关系。”  

     习近平还说，他为老布什的逝世感到伤心，因为老布什为中美关系的发展做出了重要的贡献。 

     习近平还说：我再今天上午已经通过外交部向特朗普总统发了一份、由你转达他家属的唁电，表达我们的哀悼。”（多维新闻）

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