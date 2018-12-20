ofo面临破产 摩拜单车：共享经济才刚开始

共享单车巨头ofo连日遭挤兑押金已面临破产危机，共享经济模式是否在中国走到尽头引发议论。不过ofo主要对手摩拜单车CEO胡玮炜表示，摩拜订单量仍在上涨，共享经济才刚刚开始。
ofo小黄车经营不善的利空消息近日传出后，引发用户挤兑押金。17日开始，ofo北京总部门外出现排队人潮。截至20日上午，光是线上登记退押人数已突破1182万，ofo积欠押金恐达人民币20亿元。
尽管ofo创办人戴威昨天发表员工信表示，“对于欠着的每一分钱都会负起责任”，并呼吁员工与公司一起“不逃避，勇敢活下去”。但中国媒体报导却多指ofo后续资金无着落，已面临破产清算。
共享单车是中国共享经济的代表，就在舆论热议共享经济模式是否在中国已走入尽头之际，澎湃新闻今天发布胡玮炜专访，她仍语带乐观。
根据报导，胡玮炜说，20年以后可能手机都不怎么用了，但人们还是会骑自行车的。这个需求还是会一直存在，这个需求已经存在了100多年了，从它诞生那天起。
她还说，再过20年或30年以后，自动驾驶已经开始盛行了，但是两轮车还依然是需要的，因为城市里一直会有一些短途的出行，比如说两三公里，一公里左右的，这些其实还是需要自行车来解决的。
胡玮炜表示，共享经济在她看来就仅仅是一个开始，未来的出行市场也还有很多变化的可能性。摩拜现在做精细化的运营，把全生命周期这件事情要做得更加完善，让大家看到共享单车这个行业更加积极的这一面。
她并称，在过去的7个月，摩拜几乎没有投入新的单车，但订单量其实是上涨的；“我相信练好这些基本功，我们就会有更大的未来”。
不过胡玮炜的说法却遭到许多大陆网民在微博发言打脸，批评她已经“套现”没压力，“站着说话不腰疼”。
胡玮炜于2015年1月创办摩拜小红车，历经3年爆发式成长后，迎来巨额亏损。2017年12月，摩拜当月收入只有1.1亿元，扣除销售成本与管理支出，当月就亏掉6.81亿元。
今年4月，摩拜被餐饮外卖网“美团点评”以27亿美元高价收购后，胡玮炜转任摩拜CEO。美团并购摩拜后，尽管今年业绩大幅成长，但亏损却连带飙升，不仅股价大跌，近日还传出裁员。
综合新浪财经、创世记报导，摩拜年亏50亿元，对美团已不仅是财报黑洞，每月还要面临近4亿元的折旧摊提，市场直指摩拜是烧钱的“天坑”。
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