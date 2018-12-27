美大使称俄罗斯图-160是文物 俄媒：美轰炸机更老

据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站报道称，美国驻哥伦比亚大使凯文 · 惠特克把俄罗斯的图 -160 （代号 “ 海盗旗 ” ）战略轰炸机比喻为 “ 博物馆藏品 ” 。然而，俄罗斯的这款轰炸机真的过时了吗？它们与美国同类轰炸机相比又如何呢？

报道称，近期飞往委内瑞拉的 2 架俄罗斯轰炸机，是 “ 尼古拉 · 库兹涅佐夫 ” 号和 “ 瓦西里 · 列舍特尼科夫 ” 号图 -160 战略轰炸机。

“ 尼古拉 · 库兹涅佐夫 ” 号在 1990 年 12 月 29 日完成组装，先是编入位于乌克兰普里卢基的苏联远程空军第 184 重型航空团序列， 1999 年又被当作天然气支付款转让给俄罗斯，并于当年 11 月飞往恩格斯空军基地。 2008 年经过维修后，它在喀山飞机制造联合体焕发新生。

“ 瓦西里 · 列舍特尼科夫 ” 号轰炸机于 1992 年 4 至 5 月间加入俄罗斯空军。 2008 年 7 月到 2009 年 12 月，它同样在喀山飞机制造联合体接受维修， 2017 年 8 至 9 月又进行了升级。





报道指出，这 2 架战略轰炸机中 1 架的机龄有 28 年，另 1 架有 26 年了。真的太老了吗？首先需要澄清一下，所有飞机都可以被区分为 “ 适飞 ” 和 “ 不适飞 ”2 类，除此之外没有其他衡量飞机作战能力的标准。

俄媒称，美国战略空军的主力 B-52 战略轰炸机，是全球服役时间超过 50 年的为数不多的机型之一。美国开始研制 B-52 战略轰炸机的时间可追溯到 1948 年。 1952 年 4 月 15 日，第一架 XB-52 原型机首次试飞。从那时起，美国共生产了 744 架 B-52 ，其中 71% 在发生飞行事故后退役，最后 1 架是 1962 年 6 月生产的。

换句话说，现有的每架 B-52 轰炸机机龄都超过了半个世纪，但美国打算让 B-52H 飞到本世纪 40 年代，届时这些飞机都有超过 80 年机龄，该寿终正寝了。而据一些消息人士称，这款飞机有可能成为首款服役期超过百年的轰炸机。迄今为止，美国空军仍保有 70 多架 B-52 轰炸机，且航电系统不断升级换代，所以很难说这种飞机过时了。

俄媒据此认为，既然任何一架 B-52 都至少比 “ 尼古拉 · 库兹涅佐夫 ” 号轰炸机多 28 年机龄，比 “ 瓦西里 · 列舍特尼科夫 ” 号轰炸机多至少 30 年机龄，仅凭这一点就把图 -160 战略轰炸机称作 “ 博物馆的藏品 ” ，起码是无礼的，最有可能的是美国驻哥伦比亚大使惠特克对这些事实根本一无所知。

接下来再看 B-1B“ 枪骑兵 ” 战略轰炸机。据信，苏联研发图 -160 轰炸机的由来是缘于美国决定研制新型轰炸机作为其 “ 先进有人驾驶战略飞机（ AMSA ） ” 计划的一部分，而这款新飞机后来就成为罗克韦尔 B-1“ 枪骑兵 ” 。换言之，图 -160 是苏联航空工业为应对美国 B-1 轰炸机而生产的，它们甚至在某些方面看起来有些相似。

报道称， B-1“ 枪骑兵 ” 轰炸机由罗克韦尔国际公司在上世纪 70 年代到 80 年代研制。自 1985 年 7 月 27 日起一直在美国空军服役。所有的 B-1 轰炸机都是 1974 到 1988 年间生产的，总共约有 100 架在军中服役。然而值得注意的是，即便是最晚出厂的 B-1B 轰炸机，也比这 2 架俄罗斯图 -160 飞机中机龄最大的 “ 年长 ”2 岁。另外，几乎所有俄罗斯现役的图 -160 轰炸机要么与 B-1B 同期生产，要么更晚。

至于美国空军使用的第 3 款战略轰炸机 B-2“ 幽灵 ” ，其只生产了 21 架，单架成本 20 亿美元，生产时间在 1988 到 1999 年。这意味着就算是 “ 最年轻的 ”B-2“ 幽灵 ” 轰炸机，机龄也差不多 20 年了。

俄媒表示，事实证明时间对战略轰炸机不是问题。比如，图 -95 第一次执行任务是在 1952 年，而其最新改型图 -95MS 则是上世纪 80 年代初生产的。远程飞机通常只要机况良好，就会继续使用，而通常飞机机体结构能够在很长时间内保持不错的状态。





当然，飞机必须得到维修服务和升级。它们需要配备新型的现代航电系统和空射武器。仍以图 -95MS 为例，其机载武器系统已经升级，能携带一种射程超过 5000 公里的新式增程巡航导弹。还有，俄罗斯正致力于研制下一代战略轰炸机 PAK DA 和图 -160 的升级版图 -160M2 。

报道称，这意味着，图 -160 的机体可配装一系列全新设备，包括新式雷达、座舱设备和系统以及可大大提高该机战斗力的一切武器装备。

届时，新款 “ 白天鹅 ” （俄方给白色涂装图 -160 起的昵称 —— 本网注）不仅战斗力会得到提高，而且装配了下一代电子战系统后，其防卫能力也会显著提升，图 -160M2 将可以免受任何现役地对空、空对空导弹的攻击。

俄媒最后表示，这不过是俄罗斯战略轰炸机完成的一次比一次好的正常升级而已，唯愿刚步入花甲之年的美国驻哥伦比亚大使惠特克有生之年能看到图

-160M2

和

PAK DA

战略轰炸机在委内瑞拉上空巡航。

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