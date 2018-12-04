法国新政陆续上马:煤气7个月首降价 避孕套可报销

据《欧洲时报》 12 月 4 日消息称，自 11 月 17 日 “ 黄马甲 ” 抗议活动以来，法国民众对购买力下降的愤怒已让当局尝到了苦头。 12 月 1 日起，法国多项新政正式生效，从煤气价格降低到避孕套部分报销等，但法国人购买力是否因此提高，还是个未知数。





12 月 1 日起，法国煤气平均降价 2.4% 。总体来说，家用煤气价格下降 0.8% ，混合煤气价格下降 1.5% ，供暖使用的煤气价格下降 2.4% 。法国安吉集团（ ENGIE ）（旧称法国煤气苏伊士集团（ GDF SUEZ ））的煤气调控价曾连续 7 个月上涨， 11 月 1 日以来涨了 5.4% 。而从今年年初算起，已经涨了 16.4% ，加上各项税费，今年煤气调控价的涨幅总体超过 20% 。这次煤气降价，主因是原油价格下降，目前英伦市场，原油价格已降到每桶 68 美元，而之前数月曾高达 87 美元。

12 月 10 日，法国部分男性避孕套将可由疾病保险报销。报销只涉及 Majorelle 等厂家生产的 EDEN 品牌。无论男女，只要凭医嘱在药房购买时，便可实现报销。 6 包一盒的避孕套报销价格可达 1.3 欧， 12 包一盒的报销价格可达 2.6 欧， 24 包一盒的报销价格可达 5.2 欧。政府希望通过这项措施减少性病传染。

12 月 18 日之前，法国的纳税人可在网上更正自己的网上报税。

法国

800

万雇员工资单上将提前注明

“

代扣制

”

相关信息，比如税率，以及如果实行代扣制，

10

月到

12

月员工需要交的税款总额。这些信息只是起到提示作用，帮助雇员实现心理准备，并不会直接扣税。

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