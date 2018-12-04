法国新政陆续上马:煤气7个月首降价 避孕套可报销

据《欧洲时报》12月4日消息称，自11月17日“黄马甲”抗议活动以来，法国民众对购买力下降的愤怒已让当局尝到了苦头。12月1日起，法国多项新政正式生效，从煤气价格降低到避孕套部分报销等，但法国人购买力是否因此提高，还是个未知数。
12月1日起，法国煤气平均降价2.4%。总体来说，家用煤气价格下降0.8%，混合煤气价格下降1.5%，供暖使用的煤气价格下降2.4%。法国安吉集团（ENGIE）（旧称法国煤气苏伊士集团（GDF SUEZ））的煤气调控价曾连续7个月上涨，11月1日以来涨了5.4%。而从今年年初算起，已经涨了16.4%，加上各项税费，今年煤气调控价的涨幅总体超过20%。这次煤气降价，主因是原油价格下降，目前英伦市场，原油价格已降到每桶68美元，而之前数月曾高达87美元。
12月10日，法国部分男性避孕套将可由疾病保险报销。报销只涉及Majorelle等厂家生产的EDEN品牌。无论男女，只要凭医嘱在药房购买时，便可实现报销。6包一盒的避孕套报销价格可达1.3欧，12包一盒的报销价格可达2.6欧，24包一盒的报销价格可达5.2欧。政府希望通过这项措施减少性病传染。
12月18日之前，法国的纳税人可在网上更正自己的网上报税。
法国800万雇员工资单上将提前注明“代扣制”相关信息，比如税率，以及如果实行代扣制，10月到12月员工需要交的税款总额。这些信息只是起到提示作用，帮助雇员实现心理准备，并不会直接扣税。
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