白宫最早1月可能发行政令 禁止美企购买华为、中兴设备

三位了解情况的消息人士告诉路透，美国总统特朗普考虑在新的一年发布一项行政令，宣布国家紧急状态，从而禁止美国公司使用中国华为和中兴通讯生产的电信设备。









电信行业和政府方面的消息人士表示，这个行政令已经酝酿超过八个月时间，最早可能 1 月发布，将要求美国商务部禁止美国公司购买对美国国家安全构成重大风险的外国电信设备生产商的产品。





虽然此项行政令不太可能对华为或中兴指名道姓，但一位消息人士称，预计商务部官员会将此解读为授权限制这两家公司所产设备的流通。消息人士称，行政令的内文尚未最终敲定。





该行政令将依据国际紧急经济权利法案 (IEEPA) ，这项法律赋予总统管理商业的权力，以应对威胁美国的国家紧急状态。





而随着美国无线运营商寻找合作伙伴，为下一代 5G 无线网络做准备，这个问题又有了新的紧迫性。





早在今年 8 月份，美国就通过了一项国防政策法案，禁止美国政府使用华为和中兴设备。





华为和中兴未回覆置评要求。两家公司之前均否认对于他们的产品用于间谍活动的指控。白宫也未回覆置评要求。





华尔街日报 5 月初最先报导此项行政令正在考量之中，但该命令一直没有发出。





** 农村网络受冲击 **





美国农村电信运营商在华为和中兴通讯的最大消费者之列，他们担心该行政令可能还会要求他们弃用现有中国厂商设备，但又不提供补偿。对于特朗普政府能否合法地迫使运营商弃用现有中国厂商设备，业内高管持不同看法。





虽然美国大型无线运营商已特意切断与华为的联系，但小型农村运营商依赖华为和中兴通讯的交换机和其他设备，原因是相对较便宜。





华为对小型运营商非常重要，华为美国业务的销售副总裁 William Levy 是农村无线运营商协会 (Rural Wireless Association, RWA) 的董事会成员。





RWA 代表用户人数不到 10 万人的运营商。该协会在本月稍早提交给美国联邦通讯委员会 (FCC) 的文件中估测，该协会 25% 的成员在他们的网络中使用华为或中兴的设备。





RWA 的法律总顾问 Caressa Bennet 说， RWA 担心该行政令可能迫使其成员弃用中兴和华为设备，并禁止他们未来购买这两家公司的产品。





Bennet 表示， RWA 所有会员企业更换华为和中兴设备需要 8 亿 -10 亿美元。





另外， FCC 4 月初步批准一项监管法规，如果企业从被认为对美国国家安全构成威胁的公司购买设备，则禁止向企业提供联邦资金以帮助其支付通讯基础设施费用，分析师曾表示，这项法规的目标就是华为和中兴。





FCC 也在考虑，是否要求运营商去除并更换来自被认为具有国家安全风险的公司的设备。





今年 3 月， FCC 主席 Ajit Pai 表示： “ 在路由器、交换机 -- 其实还有其他各种通讯设备上，有通向我们网络的隐藏的 ‘ 后门 ’ ，可以给敌意政府提供管道，使他们得以注入病毒、发起拒绝服务型攻击、盗窃数据等等。 ”





阿拉巴马 Pine Belt Communications 在 12 月的一份文档中估测，更换该公司的中国制造设备将花费 700 万 -1,300 万美元，蒙大拿的 Sagebrush 表示，更换设备需花费 5,700 万美元，耗时两年。





Sagebrush

曾表示，华为产品要便宜很多。

2010

年为其网络采购设备时，它发现爱立信

设备的价格几乎是华为的四倍。

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路透社

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