谷歌在印市场推出购物功能 提供特色本土语言选项

谷歌正在进一步进入印度这个新的市场。据美国有线电视新闻网（ CNN ） 12 月 13 日报道，谷歌在印度发布谷歌购物频道，并提供英语和印度最为流行的印地语两种语言选项。

12 月 13 日， “ 谷歌购物 ” 在印度上线，用户可使用英文和印度最普及的印地语搜索产品，并比较不同零售商提供的价格。用户可借由 Google Search 软件上新的购物标签或通过 Google Lens 获得这项服务。 Google Lens 是一款图像识别应用，能在用户拍摄产品照片后为其找到更多相关内容。

谷歌一名发言人表示，印度也是世界上第一个在谷歌上拥有独立购物页面的国家。

全球已有超过 35 个国家可以使用谷歌的购物功能。在印度新发布这一功能是谷歌想借印度网络用户数量的快速增长来谋取利益的最新例证。

谷歌产品管理副总裁苏诺吉特 • 查特吉在一份声明中表示： “ 每年有 4 千万印度人上网，搜索是他们网络生活中不可分割的一部分。从熟练运用台式电脑购物的人到首次使用智能手机的新用户，我们都希望这个新的购物体验可以让我们更容易了解人们在搜寻什么。 ”





谷歌正涉足的这个产业目前受到亚马逊和沃尔玛的支配，两家公司都在印度投资了几十亿美元。沃尔玛子公司 Flipkart 预计占有 40% 的印度电商市场份额，而亚马逊约占 32% 。

据美国国际金融服务公司摩根士丹利估计，印度电商市场到 2026 年时将达到 2 千亿美元。

谷歌一名发言人表示，谷歌将聚合来自亚马逊、 Flipkart 和其他零售商提供的价格，但自身不出售产品。这种运营方式与航班搜索服务 Google Flights 相似。

为了抓取更多印度人的眼球，谷歌这一硅谷巨头此次将向前迈出一步。谷歌的 “ 商户中心 ” （ Merchant Center ） —— 零售商上传产品详细信息的平台将可以使用印地语。这也是谷歌第一次在这一平台上提供英语以外其他语言的选项。

据报道，谷歌购物在欧洲的发展受阻。

2017

年，谷歌被欧洲监管部门罚款

27

亿美元，原因是谷歌被指利用自己的搜索引擎引导用户进入谷歌购物平台，监管部门认为通过此举谷歌拒绝让用户

“

做出真正的选择

”

。

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