加拿大议员发公开信：坚决不能把孟晚舟交给美国

据温哥华加西周末网12月19日报道，戴伟思（Don Davies）在公开信中指出，“加拿大决不能让特朗普（Donald Trump）操纵我们的国家，我们必须坚定地支持法治和我们的主权。”
戴伟思认为，加拿大政府当初应美国请求拘捕孟晚舟，然而美国总统特朗普却在12月11日发表的言论中称可以将孟晚舟作为与中国谈判的筹码。戴伟思由此判断，孟晚舟被捕是出于政治动机。
戴伟思依据《引渡法》分析，由于法案规定，对于任何不公正的、带有压迫性的引渡要求，或者引渡的根本原因是出于国籍或政治角色，加拿大都应该拒绝引渡。很显然，孟晚舟案完全符合拒绝引渡请求的条件。
在公开信的最后，戴伟思要求加拿大联邦司法部长王州迪（Jody Wilson-Raybould）“做正确的事，拒绝向美国交出孟晚舟！” 在华为高管孟晚舟遭到加拿大当局逮捕后，中加关系紧张升级。中方接连逮捕了三名加拿大公民，尽管中加双方均表示，第三位公民被捕与孟晚舟案并无关联，但外界仍有声音认为，这是中方针对孟晚舟案的报复行为。
《纽约时报》刊文称，孟晚舟已获保释。预计法院将对是否将她引渡到美国进行裁决。
孟晚舟案引发了中国和加拿大之间的外交危机。中国政府坚持认为，关押孟晚舟是不公正的，应该立即释放。
中国政府拘留三名加拿大人的做法被普遍视为是对该国施加压力，迫使其释放孟晚舟。中国似乎也在试图告诉华盛顿，不应该要求将孟晚舟从加拿大引渡到美国。（多维新闻）
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