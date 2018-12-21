获保释后孟晚舟日记首次曝光 回应日本市民的声援信

北京时间12月21日，华为官方发布了孟晚舟女士近期的一篇日记，该日记写于今年12月19日。孟晚舟提到，当自己遇到危难的时候，才知道曾经被这么多的陌生人关爱着。
据悉，加拿大警方12月1日应美国当局要求，在加拿大温哥华逮捕了华为公司首席财务官、公司创始人任正非的女儿孟晚舟。
华为表示，并不知晓孟女士有任何不当行为。公司相信，加拿大和美国的法律体系最终会给出公正的结论。
孟晚舟12月11日在加拿大获准保释。而下一步是否将孟晚舟引渡去美国受审，这将是一个更大的极具挑战性的决定。
美国司法机构认为孟晚舟严重触犯美国法律，要求加拿大将其引渡到美国受审。加美有引渡条约，美方需要在孟晚舟被捕后的60天内，向加方提交正式的引渡请求。美方需提供案件记录，解释所指控的罪，并说明可能在庭审时提出的证据。
如果法官决定将孟晚舟提交引渡，加拿大司法部长就必须做出决定，是否发出正式命令将她交给美国。当然，相关的决定出来后，孟晚舟可以向卑诗省上诉法院和加拿大最高法院提出上诉。
此外，值得一提的是中国通讯巨头华为12月20日在其网络讨论区“心声社区”公布了一封来自一位日本市民的声援信。
信中所述，1995年阪神淡路大地震中，他母亲被压在柜子底下不幸遇难，那年她才56岁。当时，得到来自世界各地的支援，城市得以恢复重建。至今他心中仍充满着感激。
他说：“因此，在我心中，孟女士是恩人。” 信中还提到，华为在日本2011年大地震期间，没有像其他电信设备供应商一样撤离日本，而是派遣员工进入灾区抢修设备。地震后一周，孟晚舟也从香港飞到日本，当时整个航班连她在内只有两个人。而时任华为公司董事长孙亚芳也在震后立即率队赶赴日本，华为代表处仍然坚守岗位，抢修通讯设备。
而孟晚舟的首次曝光的日记中也回应到日本市民所说的事情。
以下为孟晚舟日记全文：
昨天晚上，一封日本人的来信，在朋友圈内小小地刷屏，着实让我温暖了一把! 还是那句说过无数遍的话，人间自有真情在，当自己遇到危难的时候，才知道曾经被这么多的陌生人关爱着。保释的那天，在法庭等着办手续，律师跟我聊天说，有不少陌生人打电话到律师事务所，说愿意用自己的财产为我担保，既使他们根本不认识我，甚至他们不知道我，但是他们知道华为，他们认可华为，所以他们也愿意相信我。
我的律师说，他从业四十几年，还从来没见过，这样愿意为陌生人担保的事。听着律师的这番话，我禁不住泪流满面，泣不成声，不是为自己，而是为这么多人愿意相信我，愿意信任我的陌生人。日本福岛地震的时候，我正好在美国IBM总部，参加为期一周的 Workshop，正为是否启动IFS变革，以及IFS变革的范围，与IBM资深财务专家进行最后一轮详细沟通。
那个时候，公司刚刚决定将所有的应急预案交给财经来负责，包括战争、瘟疫、动乱、地震什么的，由财经与业务团队共同制定各种场景下的应急预案，平日里组织演练，以便灾难发生时能够迅速启动预案，公司各个部门也能按照预案的设计快速集结、快速响应。因为我在美国确实走不开，让孙总一个人去了趟日本。
从美国回来后，把我们在美国 Workshop的收获，组织财务的同事们进行分享和讨论，大家达成基本共识，形成可以与IBM沟通的财经变革的思路后，我就定机票去了东京，到日本代表处去跟大家开会，讨论灾后重建的工作安排，包括客户网络的抢修，以及我们自己的日常运行。 在我去日本之前，公司的应急工作组已经成立，孙总也刚从日本回来，也没有什么太多需要我做的事情，我就是跟日本代表处把震后两周的工作再次梳理了一下，跟大家在一起把工作顺序核对了一下，自己也记了很多笔记。
日本地震，是财经组织第一次接触危机预案的设计及实施，虽然，在那次日本地震的灾后重建工作中，我们的不少环节在协作上存在这样或那样的障碍，但帮我们积累了非常宝贵的经验。几年之后的尼泊尔地震，我们的危机预案完全能够及时和充分地支撑着灾后严建工作，也得到了尼泊尔客户的高度赞扬。
这次经历，我很少提起，也没什么可自豪的，只是我的份内工作而己。好人终有好报，没想到，八年之后，这份回报以一个普通日本人的来信展现在我面前，让我的心里充满了无比的自豪与宽慰。自豪，是因为在那份不确定下，我踏上了去日本的航班，勇敢不是因为不害怕，而是心中坚守的信念；宽慰，是因为上苍始终能看到我们的努力，也从不忽略我们付出的努力。 （多维新闻）
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