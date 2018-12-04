美农业部长：中国将恢复进口美国大豆 但是否取消关税待定

美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue) 周一表示，中国将可能在 1 月 1 日左右恢复采购美国大豆，因为南美供应有限。此前，由于双方贸易纠纷，中方暂停了购买美国大豆。





但珀杜说，中国是否会取消美国大豆进口关税，做为周末特习会同意贸易休战的一部分，目前还 “ 尚待确定 ” 。





珀杜有关近期中国大豆采购的言论，却与美国主要贸易商的评估不一致。这些大型贸易商表示，在南美 2019 年收割下一期作物前，中国或许不需要采购美国大豆。





中国与美国周六在布宜诺斯艾利斯同意不对彼此加征新的关税





美国表示，中国还承诺从美国采购 “ 非常大量 ” 的农业、能源、工业和其他产品，对于农产品的采购将 “ 立即 ” 开始。





珀杜表示，他还没有关于农产品交易规模和时间的细节情况。但他指出，中国将需要在下个月左右不得不购买美国大豆。在贸易战期间，中国转向购买南美大豆。





“ 我们认为，南美没有足够的大豆供应，让他们坚持到南美新作物上市， ” 珀杜说。





“ 我们认为他们将不得不回到美国市场，而我们希望在阿根廷宣布的这项协议将更快促成这件事。 ”





他的看法迥异于美国大型粮商 Archer Daniels Midland (ADM.N) 和邦吉 (BG.N) 高管的预测。





中国是世界上最大的大豆进口国，去年从美国购买了 120 亿美元的大豆，使大豆成为美国对中国出口量最大的农产品。





中国贸易商表示，北京将需要取消对包括大豆在内的一系列美国农产品加征的高额关税，然后才能履行大量采购的承诺。





“ 我一直在和我们的谈判代表们沟通，这些问题的细节将在未来几天得到充实， ” 珀杜对记者说。





“ 我们可以卖给他们很多东西， ” 珀杜补充说，比如大米、家禽、高粱和小麦。





珀杜表示，尽管中国做出承诺，但美国农业部仍在继续推进向遭受贸易战伤害的美国农民提供第二轮财政援助的计划。他说，细节可能会在本周末公布。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





