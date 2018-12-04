气候峰会波兰揭幕 落实减排渺茫

美坚拒重返协定 大国领袖纷缺席
为期两周的联合国年度气候变化峰会昨天在波兰煤矿重镇卡托维治（Katowice）揭幕，接近200个与会国家将商讨如何落实3年前签订的《巴黎协定》。在专家形容现时情况属刻不容缓、气候变化是“数千年来人类最大威胁”之际，美国仍坚拒重返协定，而主要国家都不计划派出高级领袖赴会，令各国能否在限期前履行限制升温的目标存疑。同时，富有国家与贫穷国家之间就应对气候变化的责任亦成焦点。
削减煤用量成谈判焦点
今次峰会主要任务是在年底限期前，为《巴黎协定》制定一套规则供一众签约国履行，以达致把全球气温上升控制在摄氏2度内，或更理想的1.5度目标，避免全球气候变化导向不可逆转局面，如何削减煤用量成为峰会重心。今次峰会考验与会国家是否愿意在面临内部压力下，采取实质行动落实减排目标。谈判代表期间亦会讨论调整2020年后的排放目标。
不过，除部分发展中国家担心减排会影响正在起步的经济增长外，德国等发达国家及沙地阿拉伯亦不愿放弃使用化石燃料，大大窒碍全球迈向减排目标。数字显示，德国今年碳排放量更出现上升趋势。深受海平面上升之苦的南太平洋岛国代表警告，若各方不能及时行动，所有人正被推向不能回头的灾难结局。
美国总统特朗普宣布退出《巴黎协定》后，各国在紧迫时间内如何分配碳减排量成一大疑问，日后如何监察美国排放量亦为正待处理的棘手问题。尽管特朗普多番强调退出了协定，惟美国仍要遵守协定至2020年，美国今次亦有派团出席会议。
英国知名生物学家阿腾伯勒（David Attenborough）昨天在峰会上说，全球暖化是人类数千年来面对的最大威胁，形容人类文明及自然世界能否存续下去，一切在各国领袖手上。
然而，一众关注暖化议题的人说得肉紧，但美国和中国都不会派出领袖级官员出席，显示主要国家都不太重视这次峰会。
世银5年增资1.6万亿应对
为协助贫困国家应付气候变化的影响，世界银行宣布未来5年将增加2000亿美元（约1.56万亿港元）投资，用作应对气候变化，除继续投放在减排及建立气候监察系统外，亦会有资金协助贫穷地区民众应付海平面上升、水浸等由气候变化带来不可逆转的后果。世银行长金墉表示，增加资助是希望令更多国家一同建立更能适应的环境。
4名曾主持气候峰会的前主席，包括当年主导制定《巴黎协定》的法国前外长法比尤斯（Laurent Fabius）在会前发表联合声明，呼吁各国有果断行动，形容地球处于十字路口，未来两年的行动将对处理迫在眉睫的威胁至为关键。
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