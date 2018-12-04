老布什灵柩运往华盛顿　忠犬陪伴送行

美国前总统老布什上周五去世，本周有一连串的追悼活动，在老布什生前陪伴他的服务犬“萨利”（ Sully ）也陪他最后一程，搭乘专机护送灵柩到华盛顿。老布什的发言人在推特发布“萨利”趴在灵柩前守护的模样，写着“任务达成”，感动许多网友。





老布什晚年因帕金森氏症影响，靠轮椅代步，今年 6 月，美国退伍军人服务犬协会安排“萨利”到老布什身边，受过训练的萨利除了会帮忙开门、捡东西，也可以解除生活寂寞。





老布什灵柩已出发运往华盛顿，美国把“空军一号”专机暂时改名为“空军 41 ”，出动运送美国第 41 位总统的任务，老布什的家人和狗狗一同飞往华盛顿，之后退伍军人服务犬协会将会转调萨利去协助其他的退伍军人。





老布什的灵柩预定在美东时间周一下午（新加坡时间周二凌晨）运抵华府，送抵国会山庄时，美国国会参、众两院领袖将亲迎致敬。布希灵柩将在国会供人瞻仰。





美东时间周三早上 11 时（新加坡时间周三晚间 12 时），将于华盛顿国家大教堂举行第一场告别式，现任总统特朗普与夫人梅妮亚都会出席。





美东时间周三下午移灵至德州休士顿，在圣马丁圣公会教堂举办告别式，今年 4 月老布什夫人芭芭拉的葬礼在此举行。





德州时间周四早上

10

时（新加坡时间周四晚间

12

时），移灵至布什纪念图书馆所在地德州大学城（

College Station

），老布什预定

4

时

15

分（新加坡时间周五早上

6

时

15

分）下葬。

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