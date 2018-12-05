投资人怀疑特习会成果: 美股暴跌近800点

美国股市一反昨天的乐观情绪，三大股票指数都出现暴跌。
今天美国股市的暴跌退尽了一天前因“特习会”产生的乐观情绪导致的收益。原因有二，第一，投资人重新评估了美中延后新关税达成共识的重要性；第二，债券市场有迹象显示美国经济可能出现放缓甚至衰退。
截至下午4点收盘，道琼斯指数暴跌799.36点，跌幅为3.1％，跌至25,027；标准普尔500指数跌90.3点，跌幅为3.24％，跌至2,700点；纳斯达克综合指数下跌283点，跌幅为3.8％，跌至7,158.43。
一天前美股因阿根廷G20美中双方停止了贸易敌对行动而攀升。但今天，投资人越来越怀疑美中达成具体协议以避免贸易战的真实交易是否有可能实现。他们发现，特朗普在与习近平的会晤中，中国缺乏具体让步。
而这种怀疑很大程度上来自特朗普总统本身。他今天发推说，“谈判已经开始，看看与中国形成一个真实有效的交易是否真的可行。” “如果是，我们将完成它。”“但是如果不是这样，请记住，我是一个关税人。 当人们或国家进来袭击我们国家的巨大财富时，我希望他们为这样做的特权付出代价。”
虽然美国同意90天内不把2000亿中国商品的关税从现在的10%增加到25%，但是投资人对中国官方声明和美国官员说法进行的比较显示，双方要达成缓解紧张的永久协议还有很长的路要走。
而导致今天市场暴跌的更重要原因，是债券市场上短期国债收益率趋向或超过长期国债收益率，即所谓的收益率曲线反转，显示投资人对经济前景的悲观。
在星期一债券市场交易中，美国三年期国债的收益率超过了五年期国债。两年期国债的收益率也在逼近十年期国债的收益率。
自二战以来，每次美国经济衰退之前，两年期国债的收益率总是高于十年期国债的收益率。目前两年期国债的收益率虽然还没超过10年期国债，但两者的利差正收窄到2007年以来最窄，并接近于收益率反转。这种情况反映了债券投资人对经济前景的普遍悲观。
有投资专家表示，从历史上来看，收益率反转出现到经济衰退形成之间所用时间越来越长了，比如，1984年收益率反转出现后3个月经济开始衰退，而1989年和1995年则用了5个月，2000年的收益率反转出现到开始衰退用了8个月，2006年则用了18个月。
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