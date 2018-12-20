中国建筑公司受伤 北京可能感到痛

蔡忠辉(音)成年后一直从事于中国的建筑行业，他开始只是个建筑工，现在拥有一家有100名工人的建筑公司，在中国东部地区承建工厂和道路。
蔡忠辉称，现在建筑业正面临着他见过的最艰巨的挑战，受到原材料成本高昂、法规更严格以及信贷收紧等因素的挤压，这使他谨慎对待承接新项目。
从建筑企业的这种谨慎态度来看，北京要想通过批准更多基础设施项目来刺激经济，需面对诸多难题。由于风险升高而利润降低，作为建筑业骨干的民间建筑商不太愿意承接项目。
“过去，我们一有机会就会争先恐后地把活儿揽过来。但现在我们比较慎重：我们能承接得了吗？我们真想做吗？我们希望降低风险，”蔡忠辉在南通的办公室对路透表示。他今年63岁，身体结实、精力充沛。
蔡忠辉和其他建筑公司高管告诉路透，由于环保法规增多、暂时停工以及流动性压力不断增大，建筑项目开工和完工所需的时间更长了。
**支出变得谨慎**
建筑商的担忧并非没有缘由，此时中国整体基础设施和房地产产业正处于转变之中，而这些产业是中国经济的关键动力所在。
投资占中国经济的比重一直在下降，服务和消费则在上升，但去年投资对整体经济增长的贡献仍占大约三分之一。
2008年全球金融危机时期，中国投资数百亿美元资金用于修路、建设铁路和其他基础设施以支撑经济，并且一再使用这个办法刺激经济增长。然而，分析师们称随着债务风险上升以及低效率项目的增加，这个法宝的效力已经越来越低。
为了控制债务风险，中国去年收紧了基础设施项目的审批，并下令对公私合作项目进行整改。
中国11月的基础设施支出增长放缓至3.7%，接近20年来最低水平，去年还超过20%。
中国国家统计局上周五表示，经济的下行压力正在上升。
tmsnrt.rs/2A6xAx8
较大型的上市建筑商感受到了痛楚。路透对82家上市中资建筑和工程公司获利情况进行分析，发现这些公司7-9月整体债务增速为至少六年来最慢，这表明他们融资有困难。
这些公司中包括江苏中南建设(000961.SZ)，其总负债在7-9月下降了略超10%。和众多中资企业一样，该公司的控股股东近几个月通过向金融公司质押其股票来筹集资金。
同时，第三季的营收也创下六个季度以来最慢增速，凸显销售承压。
中国交建(601800.SS) (1800.HK)和中国建筑(601668.SS)等大型国企负责建设中国最大型项目，但工程也下包至私企。根据中国建筑业协会的数据，在中国86,000家建筑企业中，私企占到大约九成。
**成本不断上涨**
中国致力于清理环境更有如雪上加霜，建商称这已经迫使一些原材料生产商关闭工厂，其余业者也得在污染水准偏高时停工，这就抑制了产出并推高了价格。
顾问公司凯迪思(Arcadis)华东主管Joe Chan表示，占建筑成本约六成的建材价格在2016年第一季至今年第三季间已经上涨29%。
政府正在采取措施缓解这些压力。
自7月起，政府已经批准一些大型的铁道及机场建设项目，因与美国间的贸易战有引发经济进一步放缓之虞。
北京当局也已经表示，将会放宽限制允许地方政府发行特别债券来支应各种项目，同时也已经宣示将扩大对现今短绌企业更多财务援助。
中国水泥协会的一名高层人士表示，当局也已经从9月开始调查砂石、水泥、混凝土价格的急剧涨势，证实近期内地的媒体报导内容。该名人士不愿具名。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost