美国国防部长马蒂斯辞职 与特朗普外交政策理念不合

美国国防部长马蒂斯与总统特朗普传出外交政策看法不合后，周四突然表示自己将辞去国防部长职务，而就在前一天，特朗普与几位最高顾问唱反调，决定将美军完全撤出叙利亚。
白宫一名高级官员表示，马蒂斯是在与特朗普面对面会谈，各自抒发不同看法后，宣布了辞职计划。
“因为你有权得到一个与你在这些和其他问题上看法更一致的国防部长，我相信自己卸下这个职务是正确的，”马蒂斯在国防部发出的辞职信中表示。
特朗普周三宣布，美军将撤出叙利亚，这项决定颠覆了美国在该地区的政策。官员们周四表示，特朗普也正考虑从冲突达17年之久的阿富汗撤军。
一名官员表示，马蒂斯反对叙利亚撤军的决定。
他在信中表示，不赞同特朗普的孤立主义政策，他认为美国需要维持强有力的联盟并显示对盟友的尊重。自特朗普2017年1月就任以来，美国已经退出多个国际协议。
特朗普在推文中宣布马蒂斯将离任，并称他将很快提名继任者。
“在我的政府中担任两年国防部长后，马蒂斯将军即将在2月底退休，”他说。
白宫高级官员称，二人周四下午在白宫椭圆办公室会面，期间马蒂斯告知了特朗普自己的辞职计划。
“他与总统对一些事情存在分歧。我不知道它是否就是指叙利亚问题，”这名官员表示。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost