中兴通讯A股H股早盘大跌 同业华为CFO被捕引发市场动荡

中国主要通讯设备厂商华为的全球首席财务官（ CFO ）在加拿大被捕消息震撼市场，并拖累同业中兴通讯 (0763.HK)(000063.SZ)A 股和 H 股周四早盘均告大跌。分析师表示，华为事件短期对市场影响偏利空，通讯板块行情料将有所波动。





本地时间上午 10:00 ，中兴通讯 H 股报 15.78 港元，跌 4.36% 、 A 股亦跌 4.93% ，报 20.05 元人民币；其他中国手机设备制造股亦受压，舜宇光学 (2382.HK) 跌 5.81% 。沪综指 .SSEC 跌 0.79% ；恒生指数 .HSI 跌 2.11% 。





“ 市场上担心（华为事件）可能会对中美贸易关系的修复上有一定影响，之后（美国）对于其他的企业会不会有一些限制。 ” 首创证券高级投顾张彦芸表示。





她认为，本来近两日通讯板块有所上涨的，短期来看，该板块可能会经历一个回吐的过程，但从长期来讲，通讯板块前景较好，所以目前可能只是一些短期的波动。





周末 G20 中美元首会晤带来的乐观气氛尚未完全消散，全球首席财务官被捕的消息料加剧中美两国紧张形势进一步加剧的担心，惴惴不安的情绪笼罩金融市场，美国股指期货和亚洲股市周四下跌。





“ 美国一直在告诉其盟国，基于安全考虑不要使用华为产品，并可能继续对其盟邦施加压力。 ” 三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。





“ 因此虽然在周末美中会谈后出现了短暂的乐观情绪，但现实的情况并不会那么容易， ” 他说。





加拿大司法部周三表示，华为 CFO 兼创始人任正非之女孟晚舟已在温哥华被捕，并有可能被引渡至美国。一位熟悉情况的消息人士称，孟晚舟的被捕与违反美国制裁规定有关。路透尚不能确定这些违规的确切性质。





中国驻加拿大使馆发言人周四应询就加方逮捕中国公民事发表谈话称，加拿大警方应美方要求逮捕一个没有违反任何美、加法律的中国公民，对这一严重侵犯人权的行为，中方表示坚决反对并强烈抗议。





中兴通讯于今年 4 月遭美国商务部禁止该国企业在七年内向中兴通讯出售零部件，美方指因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后。不过，在支付 10 亿美元罚金和 4 亿美元保证金后，美国政府 7 月解除了针对中兴通讯的拒绝令。





中兴通讯

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月底公告称，今年第三季录得净利惟按年倒退

65%

，而首三季累计亏损为

72.6

亿元人民币；公司并预计

2018

年全年业绩将录得亏损约

62-72

亿元，主要受上半年支付

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亿美元罚款以及主要经营活动无法进行导致的经营损失和预提损失所致。（路透社）

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