报告：受AI等技术冲击 职业女性未来更易被抢饭碗

人工智能（AI）行业“反噬”性别平等事业？据世界经济论坛最新发布的报告，全球女性距离与男性“平起平坐”尚远，却又要再次受到AI等新技术行业的强烈冲击。报告十分不乐观地总结到：照当前形势发展，性别差距的鸿沟或将愈发难以弥合。
路透社18日报道称，世界经济论坛17日发布的2018年度《全球性别差距报告》显示，由于就读科学、数学、技术和工程类学科的女生相对较少，全球女性在理工行业的就业方面存在明显劣势，在快速发展的人工智能行业，女性从业者比例仅占22%。即便挤进AI行业，她们也往往远离核心研发部门，大多从事数据分析师、信息管理和培训师等相对“低阶”的职位。
专家表示，若AI研发工作缺乏女性参与，最终研究成果或将带有强烈“偏见”，只能代表“一半人类”。世界经济论坛人工智能和机器学习主管巴特菲尔德表示，受思维模式局限，工作人员往往在编码阶段就会将“偏见”植入程序当中：2016年微软公司曾在社交媒体上试运行聊天机器人“Tay”，没想到这一程序迅速学习并吸收了不少歧视女性的表达方式，被嘲讽为“直男癌”。
除了在高新行业领域缺少话语权，AI时代的就业环境对从事普通职务的女性群体也格外“不友好”。今年9月，世界经济论坛曾在一份报告中指出：2022年机器将取代7500万个人类岗位，但同时会创造1.33亿个新岗位，净增量将近6000万。然而，这些新增职位往往入职门槛较高、需要应聘者经过长达数年的专业培训，并不适合低技术含量工作者“再就业”。报告称，全球目前约有将近一半的女性从事着最容易被机器所取代的服务行业，这意味着女性从业者不仅容易被AI“抢饭碗”、同时还与新岗位无缘，无形中进一步扩大了全球性别差距。
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