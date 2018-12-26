特朗普无权解雇鲍威尔 美媒：正在寻找替罪羊

综合媒体报道，美国财政部长努钦（Steven Mnuchin）12月22日在社交媒体推特（Twitter）上发文称，特朗普对他说从未暗示要解雇美联储主席鲍威尔（Jerome Powell），也不觉得自己有权力这样做，但特朗普表示“完全不赞成美联储的政策”。
美国有线电视网（CNN）12月26日报道，尽管美国总统特朗普（Donald Trump）在25日曾发表推文称努钦是一位“非常有才华且非常聪明的人”，但有消息人士透露，特朗普对努钦的不满正进一步加剧。
报道指出，特朗普曾在推特和采访中表达了对鲍威尔的失望，因此可能会把矛头转向财政部长努钦。后者曾向特朗普推荐了鲍威尔的提名。
报道称，据一位熟悉总统思想的人士透露，特朗普已经权衡了对努钦的解雇。而另一位知情人士表示，努钦的任期可能部分取决于股市继续下跌的程度。
对此，布朗兄弟哈里曼（BBH）分析师森（Win Thin）在一份报告中写道，如果特朗普解雇鲍威尔，结果将是灾难性的，市场可能不喜欢美联储的政策，但他们更不希望美联储失去独立性。（多维新闻）
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