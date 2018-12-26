特朗普无权解雇鲍威尔 美媒：正在寻找替罪羊

综合媒体报道，美国财政部长努钦（ Steven Mnuchin ） 12 月 22 日在社交媒体推特（ Twitter ）上发文称，特朗普对他说从未暗示要解雇美联储主席鲍威尔（ Jerome Powell ），也不觉得自己有权力这样做，但特朗普表示 “ 完全不赞成美联储的政策 ” 。





美国有线电视网（ CNN ） 12 月 26 日报道，尽管美国总统特朗普（ Donald Trump ）在 25 日曾发表推文称努钦是一位 “ 非常有才华且非常聪明的人 ” ，但有消息人士透露，特朗普对努钦的不满正进一步加剧。





据美国《时代》周刊

12

月

25

日报道称，努钦正在努力遏制他的第一次真正的危机，但未能平息因股市动荡而感到不安的投资者。





报道指出，特朗普曾在推特和采访中表达了对鲍威尔的失望，因此可能会把矛头转向财政部长努钦。后者曾向特朗普推荐了鲍威尔的提名。





报道称，据一位熟悉总统思想的人士透露，特朗普已经权衡了对努钦的解雇。而另一位知情人士表示，努钦的任期可能部分取决于股市继续下跌的程度。





对此，布朗兄弟哈里曼（

BBH

）分析师森（

Win Thin

）在一份报告中写道，如果特朗普解雇鲍威尔，结果将是灾难性的，市场可能不喜欢美联储的政策，但他们更不希望美联储失去独立性。（多维新闻）

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