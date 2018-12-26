新兴国家经济规模超过发达国家所需时间延长

英国咨询机构经济与商业研究中心 (Centre for Economics and Business Research) 称，中国、印度和巴西等新兴国家今年遭遇挫折，其经济规模要超越发达国家的时间会晚于此前预期。





该研究中心发布了 2019 年世界经济排行榜，对全球经济的看法相比去年更悲观一些。





“ 中期而言，我们的乐观程度与一年前差不多，但担心增长路径会比 12 个月前我们的预期更坎坷， ” 报告称。该报告预估了 193 个国家到 2033 年的经济规模。





报告称，中国可能到 2032 年会超过美国，成为全球第一大经济体，受益于较宽松的货币政策和汇率偏低；这一时间比此前预估晚两年。





Cebr 预计巴西将在 2020 年超过意大利，而非 2018 年。





印度可能在 2019 或 2020 年超过英国和法国，而非其一年前预期的 2018 年。





而鉴于英国退欧相关的干扰，英国明年可能将其第六大经济体的地位拱手让给法国，不过 2023 年前应可重新夺回这个名次。





Cebr 还预测爱尔兰明年将是欧元区增速最快的经济体之一，但称英退对这个预测构成很大的下行风险。





美中两国贸易战今年令全球市场都受到影响，并损害了全球贸易成长。





Cebr 预计今年全球贸易量或增长 2.99% ，不到去年增幅的三分之二。





该报告的预测也呼应出一股日渐弥漫的氛围，那就是对全球同步增长的乐观情绪过了头，市场预期有些超前了。





10 月底一项路透调查中，分析师首次下调 2019 年全球经济增长前景。





** 应对衰退的弹药 **





今年市场接二连三遭遇考验，投资者逃离风险资产，担心在贸易纷争拖累增长之际，全球主要央行收紧货币会撤掉太多经济支撑。





“ 鉴于债务高企以及许多导致经济大衰退的问题犹在，决策者要解决全球衰退问题可能比起以往更加困难， ”Cebr 称。





不过根据 Cebr 副董事长 Douglas McWilliams ，政策制定者与各国政府仍有足够的弹药来渡过下一次全球衰退，但他认为会从货币举措转为财政行动。





“ 我们目前的处境感觉就是必须要采取一定程度的财政行动，方能避免全球遭受重创， ”McWilliams 表示。





他也表示，财政宽松及自由裁量支出可能导致政府支出增加。他还认为政府提供的支持将多于央行。





在许多经济体面临基础建设项目的积压以及像中国一带一路这类大型项目持续推进的情况下， Cebr 预估全球建筑支出到 2033 年将由 115 亿美元增至 274 亿美元，或占全球国内生产总值的 15.5% 。





McWilliams 预期 2020 年经济合作暨发展组织 (OECD) 地区的平均财政赤字与 GDP 之比将为 5% ，高于 OECD 预估的 3.2% 。





“5%

的水平令支出有点风险，但与新兴经济体相比，发达经济体可以更好地承受这一风险，

”

他表示。

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路透社

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