日本女子从31层公寓扔3公斤垃圾袋 被警方逮捕

据日本 TBS 电视台报道， 25 日，日本兵库县警方以违反废弃物处理法为由，逮捕了一名中年女性。她被警方怀疑从 31 层（高度约 92 米）的公寓里往楼下丢玻璃瓶和垃圾袋。所幸没有人员伤亡。

据悉，这名女性名叫下村美保，今年 43 岁，无业，住在神户市一所 33 层公寓的第 31 层。警方称，当地时间 12 月 4 日早上 5 点半左右，她从自家阳台上，往下丢了一个重约 3 千克的垃圾袋，里面装着空玻璃瓶、厨余垃圾等。本月 14 日一大早，她又从同样的地方往下丢了一个空玻璃瓶。

该公寓的管理人员对警方说： “ 有住户反映，当时早上 5 点左右听到很大的响声，往外一看，垃圾散落的到处都是。我们觉得是从上面的楼层往下扔的。 ” 警察调取了监控视频，出现了这名女性的身影，于是对其展开调查。

日本是个垃圾分类十分严格的国家，垃圾都必须在指定日期前放到指定地点进行丢弃。一些日本网民纷纷在网上留言表示惊讶和谴责。一些人说

“

这是日本人吗？

”“

幸亏没伤到其他人

”“

该女子的行为实属罕见，不只是违反了废弃物处理法，很可能也犯了暴行罪、伤害罪等。

”

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