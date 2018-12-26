中国安徽一校长告诉学生：圣诞节是中国人的耻辱

近年来，中国官方对耶诞节存在着抵制情绪。安徽省泗县一所中小学 24 日借由升旗仪式，不但向学生进行“抵制洋节，从我做起”的思想教育，校长更发表题为“圣诞节是中国人的耻辱”的演讲。





由于 26 日适逢中共已故领导人毛泽东 125 岁冥诞，在同一个仪式上，校方还发动其中一个班级的学生代表，上台发表题为“伟大领袖毛主席”的演讲。





令外界侧目的是，这所中小学的上述作法，今天上午还被泗县官方微博帐号“泗县发布”作为县内重要消息，且以“抵制洋节，从我做起 — 黄圩中心校利用升旗仪式对学生进行思想教育”为题公开发布。





这项发布提到，近年来耶诞节等“洋节”在中小学生中盛行，一些青少年学生“盲目跟风推崇洋节，这与学校开展爱国主义传统文化教育背道而驰”。





发布说，加上今年是毛泽东 125 周年冥诞，在“这样一个特殊的时刻”，为了进一步帮助学生“树立正确的人生观、价值观，提高学生明辨是非的能力”，泗县黄圩镇中心学校 24 日利用升旗仪式，对学生进行以“抵制洋节，从我做起”为主题的思想教育。





根据发布及所附相片，校长董学丰在“圣诞节是中国人的耻辱”的演讲中说， 1860 年“英法联军的基督教徒们侵入我国，攻战（占）北京后大肆烧杀抢掠”；又说 1900 年八国联军侵略中国，“基督教徒们杀害我国百姓，曝尸街头，基督教徒侮辱我国妇女”。





据相片显示，董学丰还说，八国联军入侵中国后，“在他们的圣诞日来临的前一天，也就是 12 月 24 日，进行杀人、放火、抢劫比赛”，“这些丧尽天良的教徒们集体祷告天主耶稣，保佑他们杀人无罪”。





发布提到，董学丰进一步号召所有学生要“铭记伟人毛泽东”， 12 月 26 日是毛泽东诞辰，“只是一个值得我们所有中国人铭记的日子，不忘国耻，砥砺前行”。





至于学生进行的“伟大领袖毛主席”演讲则提到，“毛泽东的一生是传奇的一生”，正是他“领导中国人民重振山河、当家做主，也是因为他，才有了我们今天的幸福生活”。





这项发布最后提到，“相信通过这样的教育，学生一定会端正思想，树立正确的人生观、价值观，能够正确对待一些外来文化。古为今用，洋为中用，既不崇洋媚外，也不固步自封”。（中央社）

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