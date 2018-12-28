传富士康将在印度组装iPhone 投巨资扩建工厂

消息人士透露，美国苹果公司最快将于 2019 年开始通过富士康在印度的工厂组装 iPhone 手机。据悉，这将是富士康首次在印度生产该手机。

路透社 27 日报道，这位消息人士说，富士康将在印度生产苹果公司最昂贵的高端机型，包括其目前的旗舰产品 iPhone X 系列。这位消息人士说，这可能会帮助苹果公司将其在印度的业务提升到一个新的水平。





《华尔街日报》 12 月 18 日曾报道，鉴于全球智能手机销售正趋于平缓，苹果公司等智能手机生产商正寄望从印度市场以及当地新增手机用户中挖掘商机来实现增长。但作为科技巨头的苹果公司在印度的市场份额持续下滑，收入远低于预期，在当地的领导层也动荡不稳。

为了追赶竞争对手，苹果公司去年在印度南部城市班加罗尔附近建立了一家工厂，用来组装其最便宜的机型 iPhone SE 。

上述消息人士向路透社透露，组装苹果手机的工作将在富士康位于泰米尔纳德邦（ Tamil Nadu ） Sriperumbudur 镇的工厂进行。

泰米尔纳德邦工业部长 M C Sampath 向路透社透露，富士康将投资 250 亿卢比（约 3.56 亿美元）扩建这一工厂。他说，这一投资将为当地创造 25000 个工作岗位。

富士康已在印度有多家工厂，

2015

年富士康还曾宣布将在马哈拉托特拉邦投资

50

亿美元，建设一座手机及零部件工厂，并将在

2020

年为当地创造

5

万个就业岗位。今年

7

月，印度《经济时报》曾报道该计划的有关进展。

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