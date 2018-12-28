里约将颁“杀人执照” 允许随时射杀暴力犯罪分子

据彭博社报道，为治理城市暴力犯罪问题，巴西里约热内卢州的候任州长威尔逊 · 维泽尔（ Wilson Witzel ）将推出 “ 狙击手计划 ” 。

明年，一队狙击手将携带高性能武器在里约热内卢地区和警察一起巡逻，他们将被允许随时射杀暴力犯罪分子，这种许可被视为 “ 杀人执照 ” 。

里约热内卢被认为是巴西的明信片城市，举办了 2016 年夏季奥运会，但它的暴力犯罪被当地居民称之为这座明信片城市的最大黑云。

维泽尔是前巴西海军陆战队员、里约热内卢州前联邦法官，他于今年 10 月当选为里约热内卢下一任州长，将于明年 1 月正式就任。他在竞选过程中承诺，要保护使用枪支的警察。





维泽尔的一名安全顾问弗拉维奥 · 佩卡（ Flavio Pacca ）向媒体透露了这项 “ 狙击手计划 ” 。

他说，多达 120 名狙击手将陪同警方进入里约热内卢的贫民窟，消灭持枪犯罪分子。届时，两名枪手将组队执行任务，一名负责射杀，另一名监控现场情况并拍摄录像，确保射杀行为是合法的。

12 月 12 日，维泽尔在巴西首都巴西利亚对记者说，这项新的计划允许狙击手可以立即消灭任何持枪者。他说， “ 那些持枪者从来没有为他人生命安全考虑过，他们随时准备好枪杀任何和他们过不去的人。这是一个严重的问题，不仅仅是在里约热内卢州，在巴西其他州也是如此。 ”

据报道，里约热内卢去年的凶杀案数量激增至 5346 起，达到 8 年来的最高水平。自 2011 年以来，盗窃和抢劫案件增加了一倍多。巴西现任总统米歇尔 · 特梅尔（ Michel Temer ）今年 2 月下令军队在年底前负责维护里约热内卢安全。而维泽尔当选里约州长后将采取更强硬的措施，他打算跟暴力犯罪分子开战。

维泽尔拒绝了彭博社的采访请求，也拒绝就佩卡描述的 “ 狙击手计划 ” 进行评论。

彭博社报道，维泽尔将建立一个直接对他负责的安全委员会，并计划在州内部署监视摄影机和无人机，建立起一个监控网络，以打击犯罪。据他的新闻办公室透露，他计划通过公私合作购买多达 3 万台安全摄像头。尽管里约热内卢的财政已濒临破产多年，但维泽尔强调， “ 安全至上 ” ，为此他将不惜重金投资相关设备与措施。

据法新社报道，本月初，他前往以色列访问了两家从事无人机研发的公司。佩卡表示，无人机将收集持有武器的犯罪分子面部图像，这样警察就有证据在嫌疑人出现时逮捕他。





佩卡本身是一名警察，也是维泽尔的长期助手。维泽尔正式就任后，他将加入维泽尔的政府部门。他透露，由 20 名警察组成的狙击手小组最早将于明年 3 月开始接受为期一个月的射击训练。当他们可以在 600 米外进行射杀，他们将会进入贫民窟，那里的许多居民都生活在毒贩的致命控制之下。犯罪团伙经常在贫民窟设置路障和岗哨，以阻止警察和敌对团伙。

他告诉彭博社，两人一组的狙击手将轮流执行任务，一人负责射击，另一人则负责确定射击目标和拍摄视频，以证明狙击行为的合法性。本月，一名在珠宝店行窃的小偷在逃跑时将一位八十多岁的老人当做挡箭牌，当他不小心跌倒时，警察开枪打死了他。 “ 人们向警察鼓掌，这就是你将要看到的。 ” 他说。

犯罪遍布里约热内卢，无辜的学童遭流弹击中，通勤者为了避免危险而改变路线，汽车保险的价格也随着劫车事件的激增而飙升。

41 岁的苏伦 · 索萨（ Suelen Souza ）在多纳玛尔塔贫民窟卖土豆馅饼，本月，一名警察在多纳玛尔塔被击中颈部，频繁的枪战导致索萨楼下公寓的价值下跌了 40% 。她说，维泽尔的 “ 进攻 ” 可能会让她的女儿们能够再次到广场上玩耍。她说： “ 我宁愿那些罪犯被屠杀，而不是我们被那些罪犯屠杀。 ” 她的工程师丈夫何塞 · 奥林皮奥 · 索萨（ Jose Olympio Souza ）说，虽然存在道德争议，但展示政府有打击犯罪的实力是件好事。





其实在泽维尔的计划之前，里约热内卢的警察就已经用越来越多地诉诸武力解决暴力犯罪。在 2018 年前 11 个月，死于警察之手的人数达到 1444 人，比该州 2003 年有记录以来的任何一年都多，相比于 2017 年增长了 39% 。

但警方并非所有的枪杀行为都是合理的。

据报道， 9 月的一个雨天，一名 26 岁的男子在山坡上的贫民窟里等着他的妻子和两个孩子。据当地媒体报道，警方误以为他手中的伞是步枪，于是开枪打死了他。这名男子在被送往医院的途中死亡，当地媒体的照片显示，他身上携带的就业手册上沾满了血迹。

坎迪多门德斯大学安全与公民研究中心协调员 Julita Lemgruber 说， “ 以暴制暴 ” 的计划令不少人感到担忧。





里约热内卢代理安全部长理查德 · 努内斯表示，虽然自今年 4 月军事干预暴力犯罪取得进展以来，抢劫、杀人和持械抢劫商店的事件有所减少。通过培训和配备新设备也能加强军队体系，增强作战能力，但仅靠暴力无法解决问题。 “ 如果我们不以更广阔的视野来解决公共安全问题，而是认为通过暴力战术和直接对抗可以解决问题，那么情况将会更加恶化。 ” 他说，今年警察杀人事件激增， “ 完全不受欢迎和让人出乎意料。 ”

西莉亚

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达

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席尔瓦是四个孩子的单身母亲，在一个路口卖瓶装水。她说，毒贩背着步枪在她居住的贫民窟里横行，她的女儿三周前在附近被四个男人抢劫。

“

我希望这个城市和国家的安全能有一个大的改变，不仅仅是我居住的那个小角落。

”

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