沪综指缩量收升 投资者对周末G20中美会谈寄予期望

路透北京11月30日 - 中国股市沪综指周五缩量收升。分析师表示，今日公布的制造业PMI降至荣枯线50，显示经济回落压力加大，早盘股指窄幅震荡，午后金融、电子元件和化工板块再度走强，带动大盘回升。投资者对周末G20峰会中美两国领导人会谈寄予期望，尾盘出现技术性反抽。
他们并称，从历史数据看，A股指数同GDP、PMI相关度极高，持续回落的PMI及GDP，对A股压力逐渐显现。从传导角度看，PMI下滑会带来市场下行预期，但同时也降低了通胀风险，央行的政策空间将被打开；且PMI回落改善中下游企业盈利预期，中期有助股指筑底。
沪综指.SSEC收报2,588.19点，涨20.75点或0.81%；本周该指数累计上涨0.34%，11月则累计跌0.56%。今日上海A股成交额为1,119亿元人民币，上日为1,293亿元。
“今天启动了很多的板块，但是上涨的主线很杂，这么多的板块推升指数回升，而且量缩得这么小，整体上我认为还是一个反抽。”联储证券分析师胡晓辉说。
他指出，今日市场热点相对分散，目前始终难以找到新的热点板块，不利于行情演绎。白酒板块上涨来自于为五粮液(000858.SZ)为代表的白酒价格上涨，而且投资者对后市有所担忧，资金转入防御板块。
本周五和周六将召开20国集团(G20)峰会，美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在峰会间隙讨论贸易问题。
胡晓辉并提到，此外PMI回落改善中下游企业盈利预期，推动化工板块走强。今日新能源汽车板块被资金关注，但从板块成交来看，持续性很难持续很久；不过5G、大数据、新能源汽车、人工智能为代表的新动能将会从政策、资金得到大力扶持。
中国经济先行指标显示企业景气度持续下滑。国家统计局周五公布的制造业PMI降至荣枯线，为两年多新低，非制造业PMI亦创下逾一年低点，显示在中美贸易摩擦延续之际，中国经济增长步伐已开始放缓。
券商股华创阳安(600155.SS)和化工股新开源(300109.SZ)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,172.69点，涨1.12%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,168.0点，涨0.92%，成交35,037手。沪股通和深股通分别净买入42.52亿元和净买入16.77亿元。
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