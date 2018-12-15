瑞典教授派雇佣军杀入IS控制区 把学生救回写论文

当一名博士生在伊拉克被困在极端组织控制区的时候，他的大学教授派出一支雇佣军展开一场千里营救，给出理由之一是教授担心影响了他们的科研项目进度。





毕业论文是很多人心中的梦魇，大学期间为了交论文可谓费劲了心思。当一名博士生在伊拉克被困在极端组织控制区的时候，他的大学教授派出一支雇佣军展开一场千里营救，给出理由之一是教授担心影响了他们的科研项目进度。

瑞典隆德大学是世界知名学府之一，作为一个拥有 300 多年历史的大学，一直是瑞典的顶尖学府。这所大学的校内杂志 12 月 13 日发文称，在 2014 年的一天，隆德大学化学系教授夏洛塔 · 特纳（ Charlotta Turner ）接到了自己博士生 Firas Jumaah 发来的短信，告诉她如果自己在一周内没有回来，他可能就完成不了他的论文了。因为作为一名出生在伊拉克的雅兹迪人（一个伊拉克境内信仰基督教的民族）， Firas Jumaah 的家乡可能被 “ 伊斯兰国 ” 极端组织占领，他需要返回家乡与家人团聚。在他返回伊拉克老家不久， “ 伊斯兰国 ” 极端组织占领了距离不远的雅兹迪村庄并屠杀了所有的男性，还奴役了全部的妇女。





Firas Jumaah 给特纳教授发了一条信息，解释发生了什么。 “ 我妻子完全惊慌失措。每个人都对极端组织的行为感到震惊。 ” 他说。 “ 我乘第一班航班去找寻家人。如果他们在那里发生了不测，我还怎么过自己的生活呢？ ” 出乎意料的是，特纳教授决定采取行动。 “ 那里发生的事情是完全不可接受的， ” 她告诉隆德大学校内杂志。 “ 我非常生气，极端组织冲进了我们的世界，让我的博士生及其家人暴露在危险环境，并干扰了我的研究活动。 ” 特纳联系了该大学当时的安全负责人皮尔 · 古斯塔夫，古斯塔夫很快聘请了一家安保公司，然后安排了救援行动。





几天后，两辆载有四名全副武装的雇佣兵的越野车咆哮进入 Jumaah 和家人藏匿的废弃工厂附近，成功带着他与妻子和两个小孩一起乘车六个小时前往埃尔比勒机场离开伊拉克。





Jumaah

说，

“

我有朋友后来认为我是一名秘密特工，他们无法相信隆德大学的一位教授有能力在战区中营救一名普通的博士生。

”

目前

Jumaah

在瑞典完成了他的博士学位。他和他的家人现住在马尔默，这家人几乎已经偿还完了由隆德大学支付的救援费用。而这恐怕是今年最硬核的

“

导师催你交论文

”

了。

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