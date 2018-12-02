美国务卿接受VOA专访 对中国进入美洲方式表示关注

星期六 (12 月 1 日 ) ，在阿根廷陪同特朗普总统参加 G-20 峰会的美国国务卿蓬佩奥接受了美国之音 (VOA) 西班牙语组记者的专访，谈到了美国与美洲国家的关系以及他对中国在美洲扩展影响力的看法。今年 10 月，这位美国最高外交官在接受美国之音专访时也曾呼吁拉美国家警惕他所说的中国 “ 掠夺性的行为 ” 。下面是星期六采访的部分内容：





问： “ 现在谈谈 G-20 。美国如何在 G-20 会议上与有这么多不同议事日程的这么多领导人找到共同点？ ”





答： “ 情况是这样的。 20 个国家，加上多边组织，很多不同的观点。但是我们都有共同的愿望，希望世界各地经济发展，为世界上的每一位公民创造繁荣，制定让愿望得以实现的规则。这些是共同的主题。在如何实现它们的问题上，我们有时会争论，但是每个人都迈向同样的一系列目标。我们知道，我们如果有增长，就有繁荣，就有自由，改善世界各地数亿人的生活。这是每次 G-20 聚集一堂携手努力时的使命声明。 ”





问 : “ 这是美国总统特朗普第一次访问这个地区，考虑到中国在这里不断增加新盟友，这次访问可能意味着美国跟拉丁美洲关系的新篇章。 ”





答：

“

是的，我们认为，我们跟南美、中美以及墨西哥的关系对美国的成功至关重要。特朗普总统就职以来就一直致力于此。这次他有机会来这里真的很好。他认识马克里总统很长时间里，他们昨天进行了良好的会谈，涉及一系列我们两国可以开始落实的目标。这让我们很兴奋，我们认为与美洲国家保持密切关系非常重要，我们都对中国、对中国进入这些国家的方式感到担心。中国的到来，总是表面是来支持那个国家的，但其实不都是带着对该国人民的良好意愿而来，大多数情况还是为了中国。

”（美国之音）

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