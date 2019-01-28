美国男子杀父母等5人已被捕 警方:家庭矛盾很激烈

在刚刚过去的周末，美国路易斯安那州州府巴吞鲁日的周边区县发生连环枪案，心怀愤懑的枪手一日之内连杀 5 人，受害者中包括女友及其家人，还有他自己的父母。美国警方 27 日称，当天已经在弗吉尼亚州将凶手逮捕。尽管枪案的具体动机尚无法确认，但可以肯定枪手的家庭内部矛盾相当激烈。

美联社 27 日报道称， 26 日上午 8 时左右，刺耳的枪声打破利文斯顿县宁静的周末，当地居民欧内斯特一家惨遭 “ 血洗 ” 。在死者当中，包括枪手 20 岁的女友萨默及其 17 岁的弟弟坦纳，以及姐弟俩的父亲比利 · 欧内斯特。据目击者反映，欧内斯特家两个年纪最小的孩子在枪击发生时跑到邻居家呼救，侥幸逃过一劫。

制造第一起命案后，枪手盗取了受害者一家的皮卡，驱车几十公里一路南下，回到自己位于阿森松县的住所，并将父亲基斯和继母伊丽莎白开枪打成重伤，后驾车逃逸。基斯夫妇中枪后一息尚存，二人对急救人员亲口指认：枪手正是自家的孩子 —— 现年 21 岁的达科塔 · 塞利奥特。在留下这条关键线索后，二人不治身亡。





截至目前，当地警方已对塞利奥特发起通缉。美国哥伦比亚广播公司（ CBS ）称，枪手作案后可能已经驾车逃往邻州密西西比。

警方在通缉令中公布了逃逸车辆的车牌号码，提醒在逃嫌犯持有杀伤性武器、十分危险。塞利奥特目前面临一级谋杀罪、非法使用武器罪及非法侵入住宅罪等多项重罪指控。

据当地警方称， 26 日枪案有可能是当地有史以来 “ 最严重的家庭暴力事件 ” 。警方虽然已经逮捕了凶手但目前仍无法确定杀人动机。不过，有舆论猜测凶手可能与女友之间有纠葛。巴吞鲁日地方媒体《拥护者报》透露，塞利奥特与萨默的恋情进展不尽如人意，女方的家人不怎么 “ 待见 ” 他。

另外，枪手与家人的关系也比较紧张，近期曾多次发生争吵，父母强烈要求他搬离住所。警方记录显示，塞利奥特留有前科：他曾在

2017

年

4

月因私藏大麻而遭到警方追捕，驾车逃窜时还试图

“

销毁证据

”

，将大麻顺车窗扔出。然而警方认为，这并不能说明枪手存在严重的暴力倾向，周六发生的连环凶案完全在意料之外。

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