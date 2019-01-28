委内瑞拉总统马杜罗拒绝提前大选 藉军演展示军方忠诚

委内瑞拉总统马杜罗 (Nicolas Maduro) 周日出席一场军事演习，动用了防空高射炮与坦克等俄制武器，在面临国际社会要求重新举行大选的压力下，展示军方的实力和忠诚。





在反对派领导人瓜伊多 (Juan Guaido) 以马杜罗非法执政为由自行宣布成为临时总统后，马杜罗的地位面临空前挑战。瓜伊多已赢得国际的广泛支持，也为倒戈加入他的阵营的士兵提供特赦。





周日，以色列与澳洲加入支持瓜伊多的国家行列；美国特朗普政府也表示，接受委国反对派人士 Carlos Alfredo Vecchio 成为该国的驻美外交代表。





俄罗斯与中国周六在联合国安理会的讨论中表达强烈支持马杜罗的立场，反对美国、加拿大以及几个拉美国家与欧洲主要国家提出的提前选举要求。





在周日播出的采访中，马杜罗拒绝了欧洲国家提出的在八日内举行大选的最后通牒，他并称瓜伊多宣誓就任临时总统的做法违宪。





美国周六敦促世界各国在委内瑞拉问题上 “ 选边站队 ” ，并切断与马杜罗政府的资金往来。





美国国家安全顾问博顿周日发出警告称，如果对美国驻委内瑞拉外交官或瓜伊多采取暴力行为或恐吓，美国将做出回应。





英国、德国、法国和西班牙纷纷表示，如果马杜罗八天内不举行新的大选，则将承认瓜伊多为委内瑞拉总统。对于欧洲国家发出的最后通牒，俄罗斯称其 “ 荒谬 ” ，委内瑞拉外长则称其 “ 幼稚 ” 。





美国、加拿大、大多数拉美国家和很多欧洲国家表示，马杜罗去年

5

月第二任期选举的胜利是偷来的。他是靠阻止主要反对派候选人参选才赢得连任，当时真正投票的人数很少。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





