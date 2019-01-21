特朗普提议用移民保护换取边界墙经费 但民主党立即拒绝

为结束持续了 29 天的政府部分关门局面，美国总统特朗普周六提出一项移民保护计划，包括为 “ 追梦者 ” 和其他移民提供暂时保护，但民主党立即否决了该提议。





特朗普坚持要求，在让政府恢复全面运转的任何法案中，都要包括 57 亿美元美墨边境筑墙经费。特朗普寻求取悦民主党努力帮助的移民群体，来向民主党施压。

特朗普在白宫发表讲话，对被称作 “ 追梦人 ” 的年轻非法移民及 “ 临时保护身份 (TPS)” 拥有者提供三年的保护。





特朗普称美国移民体制 “ 遭到严重破坏 ” ， “ 今天我要在这里打破僵局，为国会提供一条前进道路，以结束政府关门和解决南部边境危机。 ”





但他所提出的保护计划，与国会民主党议员以及部分共和党议员多年来呼吁让追梦者取得公民身份的途径相差甚远。





特朗普讲话后，参议院共和党领袖麦康奈尔发表声明称，该计划是 “ 让政府恢复运作、确保边境安全、采取跨两党措施来处理当前移民问题的一项大胆解决方案。 ”

麦康奈尔的发言人称，麦康奈尔下周将寻求参议院通过此提议。





民主党人坚持，唯有政府恢复运转后才会就边境安全进行讨论。参议院民主党领袖舒默说： “ 打从一开始，就是总统一手先废除 DACA 和 TPS 的。他想把一些保护措施还回来以换取建墙，这不是一种让步，反而更像是勒索。 ”DACA 指的是童年抵达者暂缓驱逐办法，或称之为追梦者计划。





甚至在特朗普讲话前，众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 就根据媒体先行披露的特朗普演说内容表示该提议 “ 不可接受 ” ，并称其没有 “ 显现出想努力恢复人民生活稳定的善意 ” ，不太可能在众议院或参议院获得必要的支持票数。





特朗普还要求国会拨款 7.82 亿美元，用于另外招聘 2,750 名边境工作人员和执法人员等；并要求 5.63 亿美元拨款，用于聘请 75 个新的移民法官团队，以减轻移民法庭工作积压问题。





美国副总统彭斯对记者表示，特朗普关于追梦者和边境人道主义援助的提议是基于与普通民主党人的对话。





他表示，特朗普希望数以百万计的美国人向民主党施压，迫使民主党同意这项协议。彭斯还表示，保守派人士不必担心特朗普向追梦者提供移民特赦，他称 “ 这不是特赦。 ”





白宫幕僚长马瓦尼

(Mick Mulvaney)

表示，宣布进入国家紧急状态以便在无需国会批准的情况下获得建边境墙经费仍是一个选项，但这不是特朗普的首选方案。

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路透社

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