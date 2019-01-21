德媒发问：谁能替代华为 谁在害怕华为

德国之声中文网 2019 年 1 月 19 日报道，面对中国通信设备制造企业华为，有越来越多的国家站在了抵制华为的阵营，这些反对华为的国家认为华为与中国情报机构有密切联系，某些国家已经采取行动将华为排除在本国 5G 网络扩建项目之外。





由华为高管孟晚舟被捕引发的中国与加拿大的关系日益紧张，连一贯低调的华为创始人任正非近日都站出来反复强调华为与政府的关系，表示华为从未被政府要求过 " 提供非法信息 " 。





报道称，在德国的

5G

网络扩建项目上，华为虽被看好，但还有另外的竞争者，那就是爱立信和诺基亚，欧洲并不是只有华为这一个选项。





日前有消息传出，在禁止中国华为公司参加

5G

移动网络建设方面，德国已加入美英盟友的行列。





德国《法兰克福汇报》日前在一篇《谁害怕华为》的文章中称，目前联邦政府还没有作出决定，联邦政府内部就是否采取具体措施尚未达成共识。





与此同时，德国工业届发出警告，认为不应该将华为从移动新标准

5G

的建设中排除在外。德国工业联合会（

BDI

）主席肯姆普夫（

Dieter Kempf

）日前表示：

“

在没有证据的情况下，就假定一个制造商会带来危险，这是完全错误的，不应在猜测的基础上将任何竞争者排除在外，没有人提出证据证明，使用华为技术会损害德国的安全利益。他说，而且谁能替代华为，也是个问题，迄今为止，德国大型网络运营商都使用了华为的产品。业界专家称，即便将华为排除在外，也于事无补，因为华为的竞争对手的产品也基本上都是在中国制造的。

”

（多维新闻）

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