俄罗斯黄金储备超越中国列全球第五 增储旨在应对制裁

俄罗斯央行周五公布的数据显示，该国已取代中国，成为全球第五大黄金官方持有者，因西方对俄罗斯实施制裁，促使该央行 2018 年的黄金购买量创下纪录新高。

在俄罗斯总统普京的支持下，该国央行大举押注黄金，并在过去 10 年中积极采购。黄金经常被视为避险资产或针对美元汇率波动的天然对冲。





在 2018 年，俄罗斯的黄金购买量进一步跳增，同时减持美国公债，此前美国政府于 4 月向俄罗斯实体实施制裁，且严厉程度为 2014 年俄罗斯吞并克里米亚以来最高。

俄罗斯央行周五公布，去年买入 880 万金衡盎司黄金，超过 2017 年创下的前纪录 720 万盎司。





截至今年 1 月 1 日，俄罗斯央行持有 6,790 万盎司黄金，高于 2018 年初的 5,910 万盎司，成为位列美国、德国、法国和意大利之后的全球第五大黄金持有者。





中国的排名降至第六，因其在两年多的时间里只公布过一次黄金储备增加。截至 2018 年 12 月，中国的黄金持有量从 2016 年 10 月的 5,920 万盎司增至 5,960 万盎司。





行业消息人士称，俄罗斯央行以押注黄金的方式应对美国制裁的原因之一，就是因为黄金资产不能被冻结或列入黑名单。





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看起来，俄罗斯的目标是把投资从美国资产中分散出去，

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俄罗斯一家黄金生产商的消息人士谈及央行黄金持仓时称。

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路透社

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