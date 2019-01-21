俄罗斯黄金储备超越中国列全球第五 增储旨在应对制裁

俄罗斯央行周五公布的数据显示，该国已取代中国，成为全球第五大黄金官方持有者，因西方对俄罗斯实施制裁，促使该央行2018年的黄金购买量创下纪录新高。
在俄罗斯总统普京的支持下，该国央行大举押注黄金，并在过去10年中积极采购。黄金经常被视为避险资产或针对美元汇率波动的天然对冲。
在2018年，俄罗斯的黄金购买量进一步跳增，同时减持美国公债，此前美国政府于4月向俄罗斯实体实施制裁，且严厉程度为2014年俄罗斯吞并克里米亚以来最高。
俄罗斯央行周五公布，去年买入880万金衡盎司黄金，超过2017年创下的前纪录720万盎司。
截至今年1月1日，俄罗斯央行持有6,790万盎司黄金，高于2018年初的5,910万盎司，成为位列美国、德国、法国和意大利之后的全球第五大黄金持有者。
中国的排名降至第六，因其在两年多的时间里只公布过一次黄金储备增加。截至2018年12月，中国的黄金持有量从2016年10月的5,920万盎司增至5,960万盎司。
行业消息人士称，俄罗斯央行以押注黄金的方式应对美国制裁的原因之一，就是因为黄金资产不能被冻结或列入黑名单。
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