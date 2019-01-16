下行压力增大 中国或下调2019经济增长目标

在多重不利经济数据接踵而至之际，中国总理李克强1月14日在国务院全体会议上提出，要顶住经济下行的压力，确保经济运行在合理的空间。
李克强说，2019年中国经济发展环境复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大。中国海关在同一天公布的数据显示，以美元计算，中国12月进出口同比双双下降，其中进口下滑7.6%，创两年半最大降幅，出口下滑4.4%，为两年来最大降幅。进出口降幅均高于预期。但12月贸易顺差扩大至570.6亿美元。
同样在周一，中国汽车工业协会发布的数据显示，2018年中国乘用车的销量下降至2371万辆，比2017年的2472万辆下降4.1%，为1990年以来首次下滑。这是中国这个世界第二大经济体经济增长进一步放缓的又一迹象。在此之前，苹果、三星和陆虎等国际知名厂商纷纷警告，称其增长可能会受到中国经济增长放缓的负面影响。
尽管李克强仍强调要持续深化供给侧结构性改革……坚持不搞“大水漫灌”，依靠市场活力顶住下行压力，但金融时报的报道指出，中国正走回靠举债和大型基础设施拉动增长的老路。据统计，到去年年底中国的债务水平已达到GDP的300%。
李克强并未说明什么样的经济增长处于所谓的“合理的空间”。但他表示，去年中国经济社会发展主要目标任务较好完成，“成绩来之不易”。
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