任正非打破沉默 强调华为不会向中国政府泄漏顾客机密信息

华为创始人任正非打破沉默，强调说如果中国政府要求华为提供顾客机密信息，华为会拒绝。
星期二（1月15日）在华为深圳总部举行的外国记者圆桌会上，任正非试图缓和西方国家认为华为公司的设备是安全风险的担忧。这些担忧在影响着华为进入5G全球市场。
在有记者提问，如果中国当局要求华为提供外国客户或他们网络设备的机密信息，华为将如何回应时，任正非说，“对这样的要求，我们肯定会拒绝”。他说，“中国没有一条法律要求任何公司必须要按照‘后门’。” 任正非说，华为从来没有收到任何政府要华为提供不当信息的任何要求。
任正非说：“我爱我的国家，我支持中国共产党。但不会做伤害世界的任何事”，“我个人的政治理念和华为的商业营运没有紧密联系。”
任正非曾经在中国人民解放军服役。任正非的军方背景以及他同中国政府的关系，被西方国家认为，华为的设备可能有“后门”，被中国政府用来对西方国家从事间谍活动。美国、澳大利亚、日本等国家已经因华为设备构成安全风险，禁止使用华为某些技术。
这是自从任正非在女儿孟晚舟出事以来首次公开表态。
去年12月1日，华为全球首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。加拿大是应美国的引渡要求采取的这一行动。美国指责华为违反制裁令，向伊朗出售美国生产的设备。孟晚舟在被关押一个多星期后获得保释，目前等候引渡的法律程序。
美国总统特朗普此前曾经表示，如果对同中国达成“史上最大的贸易协议”有帮助，“我肯定会进行干预”。特朗普指的是取消引渡孟晚舟到美国受审。
任正非淡化华为在目前美中贸易摩擦中的角色，称在美中贸易摩擦中，华为只是个芝麻。
不过，与此同时，任正非称赞特朗普是个了不起的总统，敢大幅度地减税。但是他指出，特朗普“必须要善待企业和国家，他们才会愿意在美国投资，政府也才能征收足够的税款”。
任正非说，“我想向美国传达的信息是：合作共赢。在我们高科技行业，任何一个单独的公司或国家都越来越不可能维系或支持世界的需要。”
任正非淡化一些国家封锁华为5G进入他们国家，指出“情况总是这样，你不可能跟每个人合作，我们将把重心放在服务那些欢迎华为的国家上”。任正非说，华为目前在全球签署了30个建设5G网络的合同。
尽管一些国家抵制华为，华为说，2019年的收入将达到1250亿美元。华为2018年的收入为1000亿美元。任正非表示，华为将继续同世界各国政府保持接触，让他们更好的了解华为。
任正非说，华为是一家华为员工拥有的企业，他自己的股份仅占1.4%。根据彭博通讯社的估值，相当于20亿美元。
今年74岁的华为创始人任正非说，他很想他的女儿。
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