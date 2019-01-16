    • 2019年1月16日

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    任正非打破沉默 强调华为不会向中国政府泄漏顾客机密信息

    星期三, 一月 16, 2019 , , ,

    华为创始人任正非打破沉默，强调说如果中国政府要求华为提供顾客机密信息，华为会拒绝。

    星期二（115日）在华为深圳总部举行的外国记者圆桌会上，任正非试图缓和西方国家认为华为公司的设备是安全风险的担忧。这些担忧在影响着华为进入5G全球市场。

    在有记者提问，如果中国当局要求华为提供外国客户或他们网络设备的机密信息，华为将如何回应时，任正非说，对这样的要求，我们肯定会拒绝。他说，中国没有一条法律要求任何公司必须要按照后门任正非说，华为从来没有收到任何政府要华为提供不当信息的任何要求。

    任正非说：我爱我的国家，我支持中国共产党。但不会做伤害世界的任何事我个人的政治理念和华为的商业营运没有紧密联系。

    任正非曾经在中国人民解放军服役。任正非的军方背景以及他同中国政府的关系，被西方国家认为，华为的设备可能有后门，被中国政府用来对西方国家从事间谍活动。美国、澳大利亚、日本等国家已经因华为设备构成安全风险，禁止使用华为某些技术。

    这是自从任正非在女儿孟晚舟出事以来首次公开表态。

    去年121日，华为全球首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。加拿大是应美国的引渡要求采取的这一行动。美国指责华为违反制裁令，向伊朗出售美国生产的设备。孟晚舟在被关押一个多星期后获得保释，目前等候引渡的法律程序。

    美国总统特朗普此前曾经表示，如果对同中国达成史上最大的贸易协议有帮助，我肯定会进行干预。特朗普指的是取消引渡孟晚舟到美国受审。

    任正非淡化华为在目前美中贸易摩擦中的角色，称在美中贸易摩擦中，华为只是个芝麻。

    不过，与此同时，任正非称赞特朗普是个了不起的总统，敢大幅度地减税。但是他指出，特朗普必须要善待企业和国家，他们才会愿意在美国投资，政府也才能征收足够的税款

    任正非说，我想向美国传达的信息是：合作共赢。在我们高科技行业，任何一个单独的公司或国家都越来越不可能维系或支持世界的需要。

    任正非淡化一些国家封锁华为5G进入他们国家，指出情况总是这样，你不可能跟每个人合作，我们将把重心放在服务那些欢迎华为的国家上。任正非说，华为目前在全球签署了30个建设5G网络的合同。

    尽管一些国家抵制华为，华为说，2019年的收入将达到1250亿美元。华为2018年的收入为1000亿美元。任正非表示，华为将继续同世界各国政府保持接触，让他们更好的了解华为。

    任正非说，华为是一家华为员工拥有的企业，他自己的股份仅占1.4%。根据彭博通讯社的估值，相当于20亿美元。

    今年74岁的华为创始人任正非说，他很想他的女儿。

    这是任正非2015年以来首次接受国外媒体的采访。 （美国之音）

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