任正非打破沉默 强调华为不会向中国政府泄漏顾客机密信息

华为创始人任正非打破沉默，强调说如果中国政府要求华为提供顾客机密信息，华为会拒绝。





星期二（ 1 月 15 日）在华为深圳总部举行的外国记者圆桌会上，任正非试图缓和西方国家认为华为公司的设备是安全风险的担忧。这些担忧在影响着华为进入 5G 全球市场。





在有记者提问，如果中国当局要求华为提供外国客户或他们网络设备的机密信息，华为将如何回应时，任正非说， “ 对这样的要求，我们肯定会拒绝 ” 。他说， “ 中国没有一条法律要求任何公司必须要按照 ‘ 后门 ’ 。 ” 任正非说，华为从来没有收到任何政府要华为提供不当信息的任何要求。





任正非说： “ 我爱我的国家，我支持中国共产党。但不会做伤害世界的任何事 ” ， “ 我个人的政治理念和华为的商业营运没有紧密联系。 ”





任正非曾经在中国人民解放军服役。任正非的军方背景以及他同中国政府的关系，被西方国家认为，华为的设备可能有 “ 后门 ” ，被中国政府用来对西方国家从事间谍活动。美国、澳大利亚、日本等国家已经因华为设备构成安全风险，禁止使用华为某些技术。





这是自从任正非在女儿孟晚舟出事以来首次公开表态。





去年 12 月 1 日，华为全球首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。加拿大是应美国的引渡要求采取的这一行动。美国指责华为违反制裁令，向伊朗出售美国生产的设备。孟晚舟在被关押一个多星期后获得保释，目前等候引渡的法律程序。





美国总统特朗普此前曾经表示，如果对同中国达成 “ 史上最大的贸易协议 ” 有帮助， “ 我肯定会进行干预 ” 。特朗普指的是取消引渡孟晚舟到美国受审。





任正非淡化华为在目前美中贸易摩擦中的角色，称在美中贸易摩擦中，华为只是个芝麻。





不过，与此同时，任正非称赞特朗普是个了不起的总统，敢大幅度地减税。但是他指出，特朗普 “ 必须要善待企业和国家，他们才会愿意在美国投资，政府也才能征收足够的税款 ” 。





任正非说， “ 我想向美国传达的信息是：合作共赢。在我们高科技行业，任何一个单独的公司或国家都越来越不可能维系或支持世界的需要。 ”





任正非淡化一些国家封锁华为 5G 进入他们国家，指出 “ 情况总是这样，你不可能跟每个人合作，我们将把重心放在服务那些欢迎华为的国家上 ” 。任正非说，华为目前在全球签署了 30 个建设 5G 网络的合同。





尽管一些国家抵制华为，华为说， 2019 年的收入将达到 1250 亿美元。华为 2018 年的收入为 1000 亿美元。任正非表示，华为将继续同世界各国政府保持接触，让他们更好的了解华为。





任正非说，华为是一家华为员工拥有的企业，他自己的股份仅占 1.4% 。根据彭博通讯社的估值，相当于 20 亿美元。





今年 74 岁的华为创始人任正非说，他很想他的女儿。





这是任正非

2015

年以来首次接受国外媒体的采访。

（美国之音）

Twitter

sgnypost





