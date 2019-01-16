中美贸易战存变数 恐不利中国吸收外资

中美贸易战持续角力中，恐冲击外商投资中国信心。专家指出，中国在吸收外资方面，今年将面临较大的压力和挑战。为对冲风险，已将“稳外资”列为经济工作“六稳”之一。





中新社报导， 2018 年中国吸收外资额达 1349.7 亿美元，创历史新高。中国商务部国际贸易经济合作研究院外国投资研究所副主任张菲表示，在国际投资成长脆弱情况下，中国吸收外资仍能保持成长，主要有以下因素。





首先是推动利用外资平台、制度改革，包括赋予自贸试验区改革创新自主权，提高贸易投资便利化和自由化水准，加速外资产业集聚等。





二是优化提升营商环境。据世界银行 2018 年报告，中国营商环境全球排名升至第 46 位，较 2017 年提升 32 位。 2018 年赴中新设外商投资企业数超过 6 万家，年成长近 70% 。





三是产业扩大开放。透过压缩外商投资负面清单，扩大外商投资行业领域，降低外商投资门槛。四是加强对智慧财产权和外资在中国合法权益的保护。





中新社报导，从吸收外资来源来看，发达经济体对中国投资成长较快。 2018 年欧盟 28 国对中国投资额成长超过 20% ，英国、德国对中国投资额年成长分别为 150.1% 和 79.3% 。





在数量扩张的同时，中国吸收外资的质也在提升。从行业看， 2018 年制造业吸收外资额比重超过 30% ，较 2017 年提高近 5 个百分点；高技术制造业年增 35.1% 。





谈及

2019

年中国吸收外资形势，张菲坦言，受中美经贸摩擦及其他不确定性因素影响，中国吸收外资将面临较大的压力和挑战。中国官方也已将“稳外资”列为

2019

年经济工作“六稳”之一。（中央社）

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