万宝盛华：机器人将成为你的同事 而非抢走你的饭碗





这份名为 “ 人员招聘：机器人需要你 ” 的报告显示，在 44 个国家 19,000 万家受访雇主中，由于实现自动化， 69% 的公司打算维持原有劳动力规模， 18% 需要增招人手。这是三年来的最高比例。





报告还指出，未来两年将要对自动化和数字 ( 数位 ) 技术进行投资的公司中，有 24% 计划增加岗位，而不准备投资自动化的企业有 18% 打算增加职位。





只有 9% 的雇主在这份年度调查中说，自动化直接导致人员岗位减少， 4% 表示不清楚影响为何。





“ 越来越多的机器人加入劳动力大军，也有更多人进入劳动力市场， ” 万宝盛华集团董事长兼执行长 Jonas Prising 表示。





“ 技术已被广泛使用，我们作为领导者有责任成为首席学习官 (Chief Learning Officers) ，找出整合人和机器的方法。 ”





根据国际机器人联合会 (International Federation of Robotics) ，到 2020 年，全球各地工厂投入使用的工业机器人将超过 300 万台。





万宝盛华调查显示，到

2020

年，有

84%

的企业计划帮助员工学习新技术，

2011

年该比例仅为

21%

。

(

路透社

)

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