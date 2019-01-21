万宝盛华：机器人将成为你的同事 而非抢走你的饭碗

担心机器人会抢走自己饭碗的恐惧，是缺乏根据的，人力公司万宝盛华(Manpower)(MAN.N)周五公布的一份调查显示，自动化让越来越多的雇主打算维持甚至增加人力。
这份名为“人员招聘：机器人需要你”的报告显示，在44个国家19,000万家受访雇主中，由于实现自动化，69%的公司打算维持原有劳动力规模，18%需要增招人手。这是三年来的最高比例。
报告还指出，未来两年将要对自动化和数字(数位)技术进行投资的公司中，有24%计划增加岗位，而不准备投资自动化的企业有18%打算增加职位。
只有9%的雇主在这份年度调查中说，自动化直接导致人员岗位减少，4%表示不清楚影响为何。
“越来越多的机器人加入劳动力大军，也有更多人进入劳动力市场，”万宝盛华集团董事长兼执行长Jonas Prising表示。
“技术已被广泛使用，我们作为领导者有责任成为首席学习官(Chief Learning Officers)，找出整合人和机器的方法。”
根据国际机器人联合会(International Federation of Robotics)，到2020年，全球各地工厂投入使用的工业机器人将超过300万台。
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